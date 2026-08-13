Preço de EXOD hoje

O preço ao vivo de EXOD (EXOD) hoje é $ 4.93, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EXOD para USD é de $ 4.93 por EXOD.

EXOD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 51,500,465, com um fornecimento em circulação de 10.45M EXOD. Nas últimas 24 horas, EXOD foi negociado entre $ 4.93 (mínimo) e $ 4.93 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 13.09, enquanto a mínima histórica foi de $ 4.93.

No desempenho de curto prazo, EXOD movimentou-se 0.00% na última hora e -3.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 0.00.

Informações de mercado de EXOD (EXOD)

Capitalização de mercado $ 51.50M$ 51.50M $ 51.50M Volume (24h) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.50M$ 51.50M $ 51.50M Fornecimento Circulante 10.45M 10.45M 10.45M Fornecimento total 10,446,000.0 10,446,000.0 10,446,000.0

A capitalização de mercado atual de EXOD é $ 51.50M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 0.00. A oferta em circulação de EXOD é 10.45M, com um fornecimento total de 10446000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.50M.