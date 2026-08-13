Preço de THORWallet hoje

O preço ao vivo de THORWallet (TITN) hoje é $ 0.00726898, com uma variação de 1.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TITN para USD é de $ 0.00726898 por TITN.

THORWallet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 308,935, com um fornecimento em circulação de 42.50M TITN. Nas últimas 24 horas, TITN foi negociado entre $ 0.00719013 (mínimo) e $ 0.00748741 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.351181, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00621168.

No desempenho de curto prazo, TITN movimentou-se -0.23% na última hora e -4.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 45.34K.

Informações de mercado de THORWallet (TITN)

Capitalização de mercado $ 308.94K$ 308.94K $ 308.94K Volume (24h) $ 45.34K$ 45.34K $ 45.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M Fornecimento Circulante 42.50M 42.50M 42.50M Fornecimento total 931,271,415.552861 931,271,415.552861 931,271,415.552861

A capitalização de mercado atual de THORWallet é $ 308.94K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 45.34K. A oferta em circulação de TITN é 42.50M, com um fornecimento total de 931271415.552861. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.77M.