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O preço ao vivo de Rainbow hoje é 0.01428 BRL. A capitalização de mercado de RNBW é de 2,998,800 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de RNBW para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Rainbow hoje é 0.01428 BRL. A capitalização de mercado de RNBW é de 2,998,800 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de RNBW para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Rainbow (RNBW)

Preço em tempo real de 1 RNBW para BRL

R$0.0741132
R$0.0741132R$0.0741132
-0.62%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Rainbow (RNBW)
Última atualização da página: 2026-08-13 07:54:31 (UTC+8)

Preço de Rainbow hoje

O preço ao vivo de Rainbow (RNBW) hoje é R$ 0.01428, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RNBW para BRL é de R$ 0.01428 por RNBW.

Rainbow ocupa atualmente a posição #1444 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.00M, com um fornecimento em circulação de 210.00M RNBW. Nas últimas 24 horas, RNBW foi negociado entre R$ 0.01415 (mínimo) e R$ 0.01487 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5817936646146970845, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0562163822839133334.

No desempenho de curto prazo, RNBW movimentou-se 0.00% na última hora e -2.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.02K.

Informações de mercado de Rainbow (RNBW)

No.1444

R$ 3.00M
R$ 3.00MR$ 3.00M

R$ 53.02K
R$ 53.02KR$ 53.02K

R$ 14.28M
R$ 14.28MR$ 14.28M

210.00M
210.00M 210.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.00%

BASE

A capitalização de mercado atual de Rainbow é R$ 3.00M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.02K. A oferta em circulação de RNBW é 210.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 14.28M.

Histórico de preço de Rainbow BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.01415
R$ 0.01415R$ 0.01415
Mínimo 24h
R$ 0.01487
R$ 0.01487R$ 0.01487
Máximo 24h

R$ 0.01415
R$ 0.01415R$ 0.01415

R$ 0.01487
R$ 0.01487R$ 0.01487

R$ 0.5817936646146970845
R$ 0.5817936646146970845R$ 0.5817936646146970845

R$ 0.0562163822839133334
R$ 0.0562163822839133334R$ 0.0562163822839133334

0.00%

-0.62%

-2.80%

-2.80%

Histórico de preços de Rainbow (RNBW) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Rainbow para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0004624-0.62%
30 diasR$ +0.0002+1.42%
60 diasR$ -0.00036-2.46%
90 diasR$ -0.00342-19.33%
Variação de preço de Rainbow hoje

Hoje, RNBW registrou uma variação de R$ -0.0004624 (-0.62%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Rainbow

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ +0.0002 (+1.42%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Rainbow

Expandindo a visualização para 60 dias, RNBW teve uma variação de R$ -0.00036 (-2.46%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Rainbow

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.00342 (-19.33%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Rainbow (RNBW)!

Confira agora a página de histórico de preço do Rainbow.

Análise para Rainbow

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Rainbow. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Rainbow hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de RNBW: Pessimista, otimista 35% | pessimista 65%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
Ponto de pivôS1 ≤ Preço < PivôEntre o pivô-S1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente baixa.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA7 Compras 0 Neutro 0 Vendas≥ 80% de compraTodas as médias móveis alinhadas para cima, com as de curto prazo significativamente acima das de longo prazo.
BOLL (20,2)Preço < Faixa inferiorTocando ou rompendo a faixa inferiorEntrando na zona "barata", com volatilidade aumentando.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** O preço atual do RNBW_USDT no período de 4 horas é de 0,01626 USDT, posicionando-se 1,2% abaixo do centro do pivô em 0,01646. Tanto o grupo das Médias Móveis (MA) quanto o grupo das Médias Exponenciais (EMA) registraram 7 sinais de compra, com o preço operando acima do sistema de médias móveis. O preço atual encontra-se na faixa entre o nível S1 (0,01582) e o centro do pivô, apresentando uma estrutura favorável ao lado comprador, porém sem conseguir romper o referido pivô. **Estado da Momentum** O MACD está formando um padrão de cruzamento negativo, com as linhas rápida e lenta apontando em direções opostas às sinalizações do sistema de médias móveis. O RSI encontra-se na zona neutra, enquanto os indicadores KDJ e StochRSI estão incompletos, impossibilitando a confirmação da distribuição de momentum de curto prazo. Além disso, não há dados disponíveis para as Bandas de Bollinger, tornando inviável a avaliação da estrutura de volatilidade. **Níveis Chave** No sentido ascendente, o pivô superior em 0,01646 está a apenas 1,2% acima do preço atual, enquanto o nível R1, localizado em 0,01687 (+3,8%), representa uma resistência próxima. No sentido descendente, o suporte S1 está em 0,01582 (-2,7%) e o suporte distante S2 encontra-se em 0,01541 (-5,2%).

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Previsão de preço para Rainbow

Previsão de preço de Rainbow (RNBW) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de RNBW em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Rainbow (RNBW) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Rainbow pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Rainbow pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de RNBW para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Rainbow.

Como comprar e investir em Rainbow em Brasil

Pronto para começar com Rainbow? Comprar RNBW é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Rainbow. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Rainbow (RNBW).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Rainbow será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Rainbow(RNBW)

O que você pode fazer com Rainbow

Possuir Rainbow permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Rainbow (RNBW) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Rainbow (RNBW)

The wallet that rewards you for having fun onchain.

Recurso Rainbow

Para uma compreensão mais aprofundada de Rainbow, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Rainbow
Explorador de blocos

Categoria :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCoinList Launchpad

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Rainbow

Última atualização da página: 2026-08-13 07:54:31 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Rainbow (RNBW)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Rainbow

RNBWUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em RNBW com alavancagem. Explore a negociação de futuros de RNBWUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Rainbow (RNBW) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Rainbow.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
RNBW/USDT
R$0.0740613
R$0.0740613R$0.0740613
-0.62%
3.65M (USDT)
RNBW/USDC
R$0.0740094
R$0.0740094R$0.0740094
-0.54%
3.84M (USDT)

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Ethereum

ETH
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Solana

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Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1162041
R$0.1162041R$0.1162041

+11.95%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1149066
R$0.1149066R$0.1149066

+453.50%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.357704
R$1.357704R$1.357704

+7.65%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7142051
R$1.7142051R$1.7142051

+1.13%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0511215
R$0.0511215R$0.0511215

+1.75%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001815462
R$0.001815462R$0.001815462

+39.92%

aPriori

aPriori

APR

R$3.1133772
R$3.1133772R$3.1133772

+39.05%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0237183
R$0.0237183R$0.0237183

+26.94%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.35948936
R$1.35948936R$1.35948936

+19.54%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.00601521
R$0.00601521R$0.00601521

+15.90%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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