Preço de Rainbow hoje

O preço ao vivo de Rainbow (RNBW) hoje é R$ 0.01428, com uma variação de 0.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RNBW para BRL é de R$ 0.01428 por RNBW.

Rainbow ocupa atualmente a posição #1444 em capitalização de mercado, totalizando R$ 3.00M, com um fornecimento em circulação de 210.00M RNBW. Nas últimas 24 horas, RNBW foi negociado entre R$ 0.01415 (mínimo) e R$ 0.01487 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.5817936646146970845, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0562163822839133334.

No desempenho de curto prazo, RNBW movimentou-se 0.00% na última hora e -2.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 53.02K.

Informações de mercado de Rainbow (RNBW)

Classificação No.1444 Capitalização de mercado R$ 3.00MR$ 3.00M R$ 3.00M Volume (24h) R$ 53.02KR$ 53.02K R$ 53.02K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 14.28MR$ 14.28M R$ 14.28M Fornecimento Circulante 210.00M 210.00M 210.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 21.00% Blockchain pública BASE

A capitalização de mercado atual de Rainbow é R$ 3.00M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 53.02K. A oferta em circulação de RNBW é 210.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 14.28M.