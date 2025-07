SAFE

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Nome da criptoSAFE

ClassificaçãoNo.166

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share0.0001%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)2.30%

Fornecimento circulante607,031,526

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.607%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico3.7927473956184823,2024-04-23

Menor preço0.3478254740805914,2025-06-22

Blockchain públicaETH

Setor

Midias sociais

