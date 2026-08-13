Preço de BankrWallet hoje

O preço ao vivo de BankrWallet (BNKRW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.19% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BNKRW para USD é de $ 0 por BNKRW.

BankrWallet ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 114,497, com um fornecimento em circulação de 100.00B BNKRW. Nas últimas 24 horas, BNKRW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BNKRW movimentou-se -0.17% na última hora e -2.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BankrWallet (BNKRW)

Capitalização de mercado $ 114.50K$ 114.50K $ 114.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 114.50K$ 114.50K $ 114.50K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

A capitalização de mercado atual de BankrWallet é $ 114.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BNKRW é 100.00B, com um fornecimento total de 99999999999.99998. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 114.50K.