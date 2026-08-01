Qual é o preço atual de 0x0?

0x0 (0X0) está sendo negociado a R$0.0079889930286089319000, refletindo uma variação de preço de -1.97% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel 0x0 desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy, 0X0 frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente 0X0 está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, 0X0 registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de 0x0?

Hoje há 891250000.0 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de 0X0?

0x0 atualmente ocupa a posição de número #2534 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$7120266.65207741268000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como 0x0 se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de -1.97% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como 0x0 se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Wallets,Ethereum Ecosystem,Privacy Infrastructure,Privacy, 0X0 demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.