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O preço ao vivo de E Money Network hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de EMYC é de 225,746 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de EMYC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de E Money Network hoje é 0 USD. A capitalização de mercado de EMYC é de 225,746 USD. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de EMYC para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Preço de E Money Network (EMYC)

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Preço em tempo real de 1 EMYC para USD

$0.00088736
$0.00088736$0.00088736
+12.60%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de E Money Network (EMYC)
Última atualização da página: 2026-08-13 15:00:29 (UTC+8)

Preço de E Money Network hoje

O preço ao vivo de E Money Network (EMYC) hoje é $ 0, com uma variação de 12.39% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMYC para USD é de $ 0 por EMYC.

E Money Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 225,746, com um fornecimento em circulação de 254.48M EMYC. Nas últimas 24 horas, EMYC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00147772 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.177325, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EMYC movimentou-se -0.15% na última hora e +12.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 51.29K.

Informações de mercado de E Money Network (EMYC)

$ 225.75K
$ 225.75K$ 225.75K

$ 51.29K
$ 51.29K$ 51.29K

$ 354.84K
$ 354.84K$ 354.84K

254.48M
254.48M 254.48M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

A capitalização de mercado atual de E Money Network é $ 225.75K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 51.29K. A oferta em circulação de EMYC é 254.48M, com um fornecimento total de 400000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 354.84K.

Histórico de preço de E Money Network USD

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0.00147772
$ 0.00147772$ 0.00147772
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00147772
$ 0.00147772$ 0.00147772

$ 0.177325
$ 0.177325$ 0.177325

$ 0
$ 0$ 0

-0.15%

+12.39%

+12.48%

+12.48%

Histórico de preços de E Money Network (EMYC) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de E Money Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de E Money Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de E Money Network em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de E Money Network em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+12.39%
30 dias$ 0-8.22%
60 dias$ 0-35.98%
90 dias$ 0--

Previsão de preço para E Money Network

Previsão de preço de E Money Network (EMYC) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de EMYC em 2030 é $ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de E Money Network (EMYC) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de E Money Network pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de $ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço E Money Network pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de EMYC para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de E Money Network.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de E Money Network (EMYC)

Whitepaper
Site oficial

Categoria :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Neobank

Sobre E Money Network

Qual é o preço atual de E Money Network?

O preço em tempo real de E Money Network (EMYC) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como E Money Network está posicionado no mercado?

E Money Network ocupa atualmente a posição de número #4572 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$1131333.30691059594000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de EMYC?

A oferta circulante de EMYC é de 254475850.2816831 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de E Money Network?

Nas últimas 24 horas, E Money Network teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$0.0074056410934764108000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante E Money Network está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

E Money Network atingiu um máximo histórico de R$0.88866991507234425000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de EMYC hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de E Money Network?

A movimentação atual do preço de 12.39% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Smart Contract Platform,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Wallets,Real World Assets (RWA),Neobank. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre E Money Network

Última atualização da página: 2026-08-13 15:00:29 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o E Money Network (EMYC)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0.01615
$0.01615$0.01615

-19.25%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

$0.02098
$0.02098$0.02098

-0.42%

up

up

UPROBINHOOD

$0.2665
$0.2665$0.2665

+9.67%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0.28435
$0.28435$0.28435

-12.92%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0.00933
$0.00933$0.00933

-3.61%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0002968
$0.0002968$0.0002968

+18.72%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

$0.001128
$0.001128$0.001128

+12.80%

Velvet

Velvet

VELVET

$0.72831
$0.72831$0.72831

+12.21%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.4396
$2.4396$2.4396

+21.98%

Bitway

Bitway

BTW

$0.236802
$0.236802$0.236802

+8.07%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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