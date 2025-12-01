Preço de Haystack hoje

O preço ao vivo de Haystack (HAY) hoje é $ 0.03052507, com uma variação de 4.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de HAY para USD é de $ 0.03052507 por HAY.

Haystack ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 835,660, com um fornecimento em circulação de 27.38M HAY. Nas últimas 24 horas, HAY foi negociado entre $ 0.030002 (mínimo) e $ 0.03201091 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.076855, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.02376811.

No desempenho de curto prazo, HAY movimentou-se +0.71% na última hora e -11.38% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Haystack (HAY)

Capitalização de mercado $ 835.66K$ 835.66K $ 835.66K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.05M$ 3.05M $ 3.05M Fornecimento Circulante 27.38M 27.38M 27.38M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

