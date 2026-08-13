Preço de Karura hoje

O preço ao vivo de Karura (KAR) hoje é $ 0,00467954, com uma variação de 2,82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KAR para USD é de $ 0,00467954 por KAR.

Karura ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 545.947, com um fornecimento em circulação de 116,67M KAR. Nas últimas 24 horas, KAR foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0,00468326 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 13,2, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, KAR movimentou-se -- na última hora e -8,26% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2,69K.

Informações de mercado de Karura (KAR)

Capitalização de mercado $ 545,95K$ 545,95K $ 545,95K Volume (24h) $ 2,69K$ 2,69K $ 2,69K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 748,73K$ 748,73K $ 748,73K Fornecimento Circulante 116,67M 116,67M 116,67M Fornecimento total 160.000.000,0 160.000.000,0 160.000.000,0

A capitalização de mercado atual de Karura é $ 545,95K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2,69K. A oferta em circulação de KAR é 116,67M, com um fornecimento total de 160000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 748,73K.