Preço de UnityWallet Token hoje

O preço ao vivo de UnityWallet Token (UNT) hoje é $ 0.059105, com uma variação de 2.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UNT para USD é de $ 0.059105 por UNT.

UnityWallet Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,828,960, com um fornecimento em circulação de 657.21M UNT. Nas últimas 24 horas, UNT foi negociado entre $ 0.056698 (mínimo) e $ 0.058958 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.112474, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.04934818.

No desempenho de curto prazo, UNT movimentou-se +0.69% na última hora e -0.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.80K.

Informações de mercado de UnityWallet Token (UNT)

Capitalização de mercado $ 38.83M$ 38.83M $ 38.83M Volume (24h) $ 5.80K$ 5.80K $ 5.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 59.08M$ 59.08M $ 59.08M Fornecimento Circulante 657.21M 657.21M 657.21M Fornecimento total 999,999,999.718372 999,999,999.718372 999,999,999.718372

A capitalização de mercado atual de UnityWallet Token é $ 38.83M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.80K. A oferta em circulação de UNT é 657.21M, com um fornecimento total de 999999999.718372. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 59.08M.