Preço de Octra hoje

O preço ao vivo de Octra (OCT) hoje é $ 0.02397459, com uma variação de 5.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OCT para USD é de $ 0.02397459 por OCT.

Octra ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,984,239, com um fornecimento em circulação de 625.20M OCT. Nas últimas 24 horas, OCT foi negociado entre $ 0.02408501 (mínimo) e $ 0.02557667 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.141929, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01439789.

No desempenho de curto prazo, OCT movimentou-se -0.68% na última hora e +24.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 23.49K.

Informações de mercado de Octra (OCT)

Capitalização de mercado $ 14.98M$ 14.98M $ 14.98M Volume (24h) $ 23.49K$ 23.49K $ 23.49K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.98M$ 14.98M $ 14.98M Fornecimento Circulante 625.20M 625.20M 625.20M Fornecimento total 625,202,731.0 625,202,731.0 625,202,731.0

A capitalização de mercado atual de Octra é $ 14.98M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 23.49K. A oferta em circulação de OCT é 625.20M, com um fornecimento total de 625202731.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.98M.