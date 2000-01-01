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Principais tokens de AI Framework por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor AI Framework. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
MemeCore
MemeCore
M
$ 1.1058
+0.96%
-1.67%
-4.79%
$ 1.45B
$ 76.09K
2
Virtuals Protocol
Virtuals Protocol
VIRTUAL
$ 0.5959
+0.89%
+10.71%
+5.79%
$ 392.59M
$ 532.98K
3
EigenLayer
EigenLayer
EIGEN
$ 0.172
+0.71%
-2.90%
-4.79%
$ 135.11M
$ 700.36K
4
MULTIVERSX
MULTIVERSX
EGLD
$ 2.632
+0.23%
-2.52%
-0.23%
$ 79.30M
$ 26.16K
5
Data Network
Data Network
DATA
$ 0.2002
+0.10%
-0.84%
-4.90%
$ 71.23M
$ 390.14K
6
UnifAI
UnifAI
UAI
$ 0.2584
+0.23%
+2.56%
+6.62%
$ 62.36M
$ 622.71K
7
Allora
Allora
ALLO
$ 0.29274
-1.09%
-4.28%
+1.44%
$ 58.63M
$ 380.46K
8
Spark
Spark
SPK
$ 0.01415
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-0.98%
-8.26%
$ 39.47M
$ 6.22M
9
0G
0G
0G
$ 0.1577
+0.57%
-1.67%
+12.25%
$ 33.80M
$ 413.51K
10
Rei
Rei
REI
$ 0.02491941
-1.23%
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-5.20%
$ 24.92M
$ 528.85K
11
Infinity Ground
Infinity Ground
AIN
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+1.47%
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+11.04%
$ 24.00M
$ 993.98K
12
Freysa
Freysa
FAI
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+0.98%
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$ 20.34M
$ 23.61M
13
ChainGPT
ChainGPT
CGPT
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-1.40%
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$ 19.23M
$ 3.46M
14
OpenServ
OpenServ
SERV
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-2.37%
-3.04%
-10.28%
$ 18.68M
$ 107.63K
15
Phala
Phala
PHA
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-1.30%
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$ 18.54M
$ 3.40M
16
Pippin
Pippin
PIPPIN
$ 0.016819
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$ 16.79M
$ 6.11M
17
IQ
IQ
IQ
$ 0.0006295
+1.01%
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$ 16.61M
$ 88.56M
18
Yei Finance
Yei Finance
CLO
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+0.64%
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-4.89%
$ 15.25M
$ 716.34K
19
Mira
Mira
MIRA
$ 0.04089
+1.14%
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$ 12.10M
$ 1.44M
20
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0.10661
-1.01%
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$ 10.95M
$ 2.09M
21
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.01031785
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-4.08%
$ 10.32M
$ 465.55K
22
AEON
AEON
AEON
$ 0.05406
+1.06%
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$ 10.22M
$ 6.80M
23
DeAgentAI
DeAgentAI
AIA
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+0.05%
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+11.45%
$ 9.53M
$ 3.70M
24
swarms
swarms
SWARMS
$ 0.007896
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$ 7.98M
$ 7.72M
25
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
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$ 7.66M
$ 3.05M
26
RSS3
RSS3
RSS3
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$ 6.90M
$ 68.75K
27
Autonolas
Autonolas
OLAS
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$ 2.52M
28
Paal AI
Paal AI
PAAL
$ 0.004949
-0.10%
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$ 4.90M
$ 11.20M
29
Agent Zero Token
Agent Zero Token
A0T
$ 2.47
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$ 1.48K
30
Daydreams
Daydreams
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$ 1.77M
$ 177.93K
31
ELIZAOS
ELIZAOS
ELIZAOS
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-30.21%
$ 1.75M
$ 732.09M
32
HUMAN Protocol
HUMAN Protocol
HMT
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--
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33
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CharacterX
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34
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UOMI
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--
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35
ORA Coin
ORA Coin
ORA
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36
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Cod3x
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37
Matrix AI Network
Matrix AI Network
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Hive Intelligence
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GIZA
GIZA
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Alphakek
Alphakek
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43
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Coral Protocol
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4EVERLAND
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ICPanda DAO
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SwarmNode.ai
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Nookplot
NOOK
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49
Neurobro
Neurobro
BRO
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50
ai16z
ai16z
AI16Z
$ 0.0002884
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-0.02%
-13.35%
$ 317.21K
$ 2.36K

Perguntas frequentes

O que são tokens de AI Framework e por que são populares?
Tokens de AI Framework representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 116 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $2.60B.
Qual é o token de AI Framework com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de AI Framework acompanhados na MEXC, DULUS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 18.10% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de AI Framework existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 116 tokens de AI Framework, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de AI Framework incluem M, VIRTUAL, EIGEN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria AI Framework?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de AI Framework é de aproximadamente $2.60B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor AI Framework, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.