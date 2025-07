SHELL

MyShell is an AI consumer layer for everyone to build, share, and own AI agents. The team bridges AI and Blockchain through Agentic Frameworks, open-source models, and AI creator community. MyShell also provides users with AI-powered entertainment and utility while offering them shared ownership.

Nome da criptoSHELL

ClassificaçãoNo.564

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)5.59%

Fornecimento circulante294,166,666.66665

Fornecimento máximo1,000,000,000

Fornecimento total1,000,000,000

Taxa circulante0.2941%

Data de emissão--

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.725643854765775,2025-02-13

Menor preço0.10827828287204228,2025-04-14

Blockchain públicaBSC

Setor

Midias sociais

