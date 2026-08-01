Preço de 4EVERLAND hoje

O preço ao vivo de 4EVERLAND (4EVER) hoje é $ 0, com uma variação de 0.43% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 4EVER para USD é de $ 0 por 4EVER.

4EVERLAND ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 453,960, com um fornecimento em circulação de 3.42B 4EVER. Nas últimas 24 horas, 4EVER foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00671057, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, 4EVER movimentou-se -0.14% na última hora e -6.04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 65.34K.

Informações de mercado de 4EVERLAND (4EVER)

Capitalização de mercado $ 453.96K$ 453.96K $ 453.96K Volume (24h) $ 65.34K$ 65.34K $ 65.34K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Fornecimento Circulante 3.42B 3.42B 3.42B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de 4EVERLAND é $ 453.96K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 65.34K. A oferta em circulação de 4EVER é 3.42B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.33M.