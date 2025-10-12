Informações de preço de Kled AI (KLED) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.02198865 Máximo 24h $ 0.03402109 Máximo histórico $ 0.055581 Menor preço $ 0.00180339 Variação de Preço (1h) -0.38% Alteração de Preço (1D) +22.87% Variação de Preço (7d) -32.31%

O preço em tempo real de Kled AI (KLED) é $0.02807952. Nas últimas 24 horas, KLED foi negociado entre a mínima de $ 0.02198865 e a máxima de $ 0.03402109, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de KLED é $ 0.055581, enquanto o mais baixo é $ 0.00180339.

Em termos de desempenho de curto prazo, KLED variou -0.38% na última hora, +22.87% nas últimas 24 horas e -32.31% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Kled AI (KLED)

Capitalização de mercado $ 28.05M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 28.05M Fornecimento Circulante 999.81M Fornecimento total 999,812,304.9473287

A capitalização de mercado atual de Kled AI é $ 28.05M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de KLED é 999.81M, com um fornecimento total de 999812304.9473287. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 28.05M.