IQ

The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

Nome da criptoIQ

ClassificaçãoNo.403

Capitalização de mercado$0.00

Capitalização de mercado totalmente diluída$0.00

Market share%

Vol. de negociação/Capitalização de mercado (24h)0.02%

Fornecimento circulante22,346,226,264.929

Fornecimento máximo60,000,000,000

Fornecimento total22,346,226,264.929

Taxa circulante0.3724%

Data de emissão2018-07-14 00:00:00

O preço quando o ativo foi emitido pela primeira vez--

Máximo histórico0.07653030008077621,2018-07-16

Menor preço0.000624084526758,2020-03-13

Blockchain públicaEOS

