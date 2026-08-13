Preço de DecideAI hoje

O preço ao vivo de DecideAI (DCD) hoje é $ 0, com uma variação de 2.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DCD para USD é de $ 0 por DCD.

DecideAI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 379,473, com um fornecimento em circulação de 581.01M DCD. Nas últimas 24 horas, DCD foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.110273, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DCD movimentou-se -0.06% na última hora e +43.29% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.90.

Informações de mercado de DecideAI (DCD)

Capitalização de mercado $ 379.47K$ 379.47K $ 379.47K Volume (24h) $ 5.90$ 5.90 $ 5.90 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 644.45K$ 644.45K $ 644.45K Fornecimento Circulante 581.01M 581.01M 581.01M Fornecimento total 986,720,512.1092335 986,720,512.1092335 986,720,512.1092335

A capitalização de mercado atual de DecideAI é $ 379.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.90. A oferta em circulação de DCD é 581.01M, com um fornecimento total de 986720512.1092335. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 644.45K.