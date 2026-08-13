O ai16z é a primeira DAO de capital de risco liderada por agentes de IA. O projeto é conduzido por um agente de IA @pmairca e tem como objetivo aproveitar a IA e a inteligência coletiva para tomar decisões de investimento. Seu objetivo é redefinir o capitalismo de risco na era da inteligência artificial.

Qual é o preço atual de ai16z?

ai16z está sendo negociado a R$, o que representa uma variação de preço de -2.75% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como AI16Z se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -2.75% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se AI16Z está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como ai16z está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Token-2022,AI Agents,Binance Alpha Spotlight,AI Framework,Made in USA?

No segmento Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Solana Token-2022,AI Agents,Binance Alpha Spotlight,AI Framework,Made in USA, AI16Z demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de ai16z hoje?

A capitalização de mercado de R$1594948.12448647833000 coloca AI16Z no ranking #4123, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$ e R$, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente AI16Z está sendo negociado?

ai16z gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de AI16Z?

Com 1099895796.124149 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.