Preço de ELIZAOS hoje

O preço ao vivo de ELIZAOS (ELIZAOS) hoje é R$ 0.000194, com uma variação de 3.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELIZAOS para BRL é de R$ 0.000194 por ELIZAOS.

ELIZAOS ocupa atualmente a posição #1117 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.81M, com um fornecimento em circulação de 9.32B ELIZAOS. Nas últimas 24 horas, ELIZAOS foi negociado entre R$ 0.00017 (mínimo) e R$ 0.0002586 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.204821520577157943, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0030019060901064777.

No desempenho de curto prazo, ELIZAOS movimentou-se +1.99% na última hora e -35.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 122.68K.

Informações de mercado de ELIZAOS (ELIZAOS)

Classificação No.1117 Capitalização de mercado R$ 1.81MR$ 1.81M R$ 1.81M Volume (24h) R$ 122.68KR$ 122.68K R$ 122.68K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 2.13MR$ 2.13M R$ 2.13M Fornecimento Circulante 9.32B 9.32B 9.32B Fornecimento máximo 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 Fornecimento total 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707 Taxa circulante 84.69% Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de ELIZAOS é R$ 1.81M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 122.68K. A oferta em circulação de ELIZAOS é 9.32B, com um fornecimento total de 10999986979.497707. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.13M.