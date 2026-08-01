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O preço ao vivo de ELIZAOS hoje é 0.000194 BRL. A capitalização de mercado de ELIZAOS é de 1,807,492.484759479488 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ELIZAOS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de ELIZAOS hoje é 0.000194 BRL. A capitalização de mercado de ELIZAOS é de 1,807,492.484759479488 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ELIZAOS para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação ELIZAOS (ELIZAOS)

Preço em tempo real de 1 ELIZAOS para BRL

R$0.00100686
R$0.00100686R$0.00100686
+3.35%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de ELIZAOS (ELIZAOS)
Última atualização da página: 2026-08-13 04:23:28 (UTC+8)

Preço de ELIZAOS hoje

O preço ao vivo de ELIZAOS (ELIZAOS) hoje é R$ 0.000194, com uma variação de 3.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELIZAOS para BRL é de R$ 0.000194 por ELIZAOS.

ELIZAOS ocupa atualmente a posição #1117 em capitalização de mercado, totalizando R$ 1.81M, com um fornecimento em circulação de 9.32B ELIZAOS. Nas últimas 24 horas, ELIZAOS foi negociado entre R$ 0.00017 (mínimo) e R$ 0.0002586 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 0.204821520577157943, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.0030019060901064777.

No desempenho de curto prazo, ELIZAOS movimentou-se +1.99% na última hora e -35.10% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 122.68K.

Informações de mercado de ELIZAOS (ELIZAOS)

No.1117

R$ 1.81M
R$ 1.81MR$ 1.81M

R$ 122.68K
R$ 122.68KR$ 122.68K

R$ 2.13M
R$ 2.13MR$ 2.13M

9.32B
9.32B 9.32B

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

10,999,986,979.497707
10,999,986,979.497707 10,999,986,979.497707

84.69%

SOL

A capitalização de mercado atual de ELIZAOS é R$ 1.81M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 122.68K. A oferta em circulação de ELIZAOS é 9.32B, com um fornecimento total de 10999986979.497707. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 2.13M.

Histórico de preço de ELIZAOS BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.00017
R$ 0.00017R$ 0.00017
Mínimo 24h
R$ 0.0002586
R$ 0.0002586R$ 0.0002586
Máximo 24h

R$ 0.00017
R$ 0.00017R$ 0.00017

R$ 0.0002586
R$ 0.0002586R$ 0.0002586

R$ 0.204821520577157943
R$ 0.204821520577157943R$ 0.204821520577157943

R$ 0.0030019060901064777
R$ 0.0030019060901064777R$ 0.0030019060901064777

+1.99%

+3.35%

-35.10%

-35.10%

Histórico de preços de ELIZAOS (ELIZAOS) em BRL

Acompanhe as variações de preço de ELIZAOS para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ +0.000032636+3.35%
30 diasR$ -0.0002564-56.93%
60 diasR$ -0.0005262-73.07%
90 diasR$ -0.0006679-77.50%
Variação de preço de ELIZAOS hoje

Hoje, ELIZAOS registrou uma variação de R$ +0.000032636 (+3.35%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de ELIZAOS

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.0002564 (-56.93%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de ELIZAOS

Expandindo a visualização para 60 dias, ELIZAOS teve uma variação de R$ -0.0005262 (-73.07%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de ELIZAOS

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ -0.0006679 (-77.50%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de ELIZAOS (ELIZAOS)!

Confira agora a página de histórico de preço do ELIZAOS.

Análise para ELIZAOS

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de ELIZAOS. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de ELIZAOS hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ELIZAOS: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

**Estrutura de Mercado** ELIZAOS_USDT no período de 4 horas está cotado a 0,0009606 USDT, posicionando-se 1,97% acima do nível central de 0,0009420, dentro da faixa neutra do sistema de pivôs. Tanto a média móvel simples (MA) quanto a média móvel exponencial (EMA) de curto prazo apresentam uma predominância de sinais de compra, com o preço operando próximo à parte superior do conjunto de médias móveis. **Estado do Momentum** O MACD registrou um sinal de cruzamento negativo, indicando que as linhas rápida e lenta estão em direções divergentes em relação ao padrão das médias móveis. O RSI permanece na faixa neutra, sem evidenciar uma clara tendência dominante entre compradores e vendedores. A presença simultânea de médias móveis de curto prazo em suporte e de um cruzamento negativo nas médias de médio prazo indica que o momentum encontra-se disperso. **Níveis Chave** No lado positivo, o nível R1 está localizado em 0,0009760 (alta de 1,60%), enquanto o R2, em 0,001011 (alta de 5,24%), formam respectivamente as resistências próximas e distantes. No lado negativo, o S1 encontra-se em 0,0009070 (queda de 5,58%) e o S2, em 0,0008730 (queda de 9,12%), servindo como referência para possíveis correções.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de ELIZAOS?

O preço da ELIZAOS é influenciado por vários fatores-chave: o sentimento do mercado e a confiança dos investidores, o volume de negociação e a liquidez, as tendências mais amplas do mercado de criptomoedas, os movimentos do preço do Bitcoin, as notícias regulatórias e as atualizações de conformidade, os avanços tecnológicos e as atualizações da plataforma, a adoção pela comunidade e o crescimento de usuários, os anúncios de parcerias, as listagens em exchanges, o buzz nas redes sociais e os endossos de influenciadores, as condições macroeconômicas e a dinâmica de oferta e demanda no ecossistema de tokens.

Por que as pessoas querem saber o preço de ELIZAOS hoje?

As pessoas querem saber o preço de ELIZAOS hoje por vários motivos principais: decisões de negociação, acompanhamento de carteiras, timing de mercado, cálculos de lucros/perdas e planejamento de investimentos. Os dados de preços em tempo real ajudam os traders a identificar pontos de entrada/saída, monitorar a volatilidade e avaliar o sentimento do mercado. O preço atual é essencial para estratégias de negociação ativa e para a gestão de riscos.

Previsão de preço para ELIZAOS

Previsão de preço de ELIZAOS (ELIZAOS) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ELIZAOS em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de ELIZAOS (ELIZAOS) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de ELIZAOS pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço ELIZAOS pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ELIZAOS para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de ELIZAOS.

Como comprar e investir em ELIZAOS em Brasil

Pronto para começar com ELIZAOS? Comprar ELIZAOS é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar ELIZAOS. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de ELIZAOS (ELIZAOS).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e ELIZAOS será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar ELIZAOS(ELIZAOS)

O que você pode fazer com ELIZAOS

Possuir ELIZAOS permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar ELIZAOS (ELIZAOS) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
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Maker
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Taker
Taxas de negociação de Futuros
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Maker
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Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é ELIZAOS (ELIZAOS)

ElizaOS, the leading open-source agentic framework from the AI16z community, powers 200+ crypto-native plugins through a modular runtime and memory system, and with v2’s persistent state, live reasoning console, and upcoming Eliza Cloud unifying API access via a single “Eliza Key,” it’s evolving into a scalable agent-as-a-service platform for onchain and web2 use cases.

Recurso ELIZAOS

Para uma compreensão mais aprofundada de ELIZAOS, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do ELIZAOS
Explorador de blocos

Categoria :

AI AgentsAI FrameworkArtificial Intelligence (AI)

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre ELIZAOS

Última atualização da página: 2026-08-13 04:23:28 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o ELIZAOS (ELIZAOS)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre ELIZAOS

ELIZAOSUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ELIZAOS com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ELIZAOSUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie ELIZAOS (ELIZAOS) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o ELIZAOS.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ELIZAOS/USDT
R$0.001006341
R$0.001006341R$0.001006341
+2.75%
623.88M (USDT)

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R$0.196701
R$0.196701R$0.196701

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Thinking Cat

Thinking Cat

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R$0.1017759
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+390.25%

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R$1.259094
R$1.259094R$1.259094

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DAPPOS

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R$1.7196027
R$1.7196027R$1.7196027

+1.45%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0499278
R$0.0499278R$0.0499278

-0.61%

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Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001964415
R$0.001964415R$0.001964415

+51.40%

TradingRazor

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R$0.023874
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+27.77%

ZKcandy

ZKcandy

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R$13.5978
R$13.5978R$13.5978

+31.00%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

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R$0.00615015R$0.00615015

+18.50%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27607049
R$1.27607049R$1.27607049

+12.21%

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Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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