Informações de preço de Cod3x (CDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.069064 $ 0.069064 $ 0.069064 Mínimo 24h $ 0.073436 $ 0.073436 $ 0.073436 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.069064$ 0.069064 $ 0.069064 Máximo 24h $ 0.073436$ 0.073436 $ 0.073436 Máximo histórico $ 0.251359$ 0.251359 $ 0.251359 Menor preço $ 0.01749092$ 0.01749092 $ 0.01749092 Variação de Preço (1h) -0.04% Alteração de Preço (1D) -2.95% Variação de Preço (7d) -19.87% Variação de Preço (7d) -19.87%

O preço em tempo real de Cod3x (CDX) é $0.070316. Nas últimas 24 horas, CDX foi negociado entre a mínima de $ 0.069064 e a máxima de $ 0.073436, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CDX é $ 0.251359, enquanto o mais baixo é $ 0.01749092.

Em termos de desempenho de curto prazo, CDX variou -0.04% na última hora, -2.95% nas últimas 24 horas e -19.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cod3x (CDX)

Capitalização de mercado $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.47M$ 3.47M $ 3.47M Fornecimento Circulante 49.39M 49.39M 49.39M Fornecimento total 49,387,239.73376559 49,387,239.73376559 49,387,239.73376559

A capitalização de mercado atual de Cod3x é $ 3.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CDX é 49.39M, com um fornecimento total de 49387239.73376559. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.47M.