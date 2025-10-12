O preço ao vivo de Cod3x hoje é 0.070316 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CDX facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Cod3x hoje é 0.070316 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de CDX para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de CDX facilmente na MEXC agora.

Mais sobre CDX

Informações sobre preços de CDX

Whitepaper de CDX

Site oficial do CDX

Tokenomics de CDX

Previsão de preço de CDX

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Cod3x

Preço de Cod3x (CDX)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 CDX para USD

$0.070316
$0.070316$0.070316
-2.90%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Cod3x (CDX)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:14:38 (UTC+8)

Informações de preço de Cod3x (CDX) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.069064
$ 0.069064$ 0.069064
Mínimo 24h
$ 0.073436
$ 0.073436$ 0.073436
Máximo 24h

$ 0.069064
$ 0.069064$ 0.069064

$ 0.073436
$ 0.073436$ 0.073436

$ 0.251359
$ 0.251359$ 0.251359

$ 0.01749092
$ 0.01749092$ 0.01749092

-0.04%

-2.95%

-19.87%

-19.87%

O preço em tempo real de Cod3x (CDX) é $0.070316. Nas últimas 24 horas, CDX foi negociado entre a mínima de $ 0.069064 e a máxima de $ 0.073436, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de CDX é $ 0.251359, enquanto o mais baixo é $ 0.01749092.

Em termos de desempenho de curto prazo, CDX variou -0.04% na última hora, -2.95% nas últimas 24 horas e -19.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Cod3x (CDX)

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

--
----

$ 3.47M
$ 3.47M$ 3.47M

49.39M
49.39M 49.39M

49,387,239.73376559
49,387,239.73376559 49,387,239.73376559

A capitalização de mercado atual de Cod3x é $ 3.47M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CDX é 49.39M, com um fornecimento total de 49387239.73376559. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.47M.

Histórico de preços de Cod3x (CDX) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Cod3x em USD foi de $ -0.00213898630693067.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Cod3x em USD foi de $ -0.0305914750.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Cod3x em USD foi de $ -0.0386158244.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Cod3x em USD foi de $ +0.039478761574309004.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.00213898630693067-2.95%
30 dias$ -0.0305914750-43.50%
60 dias$ -0.0386158244-54.91%
90 dias$ +0.039478761574309004+128.02%

O que é Cod3x (CDX)

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Cod3x (CDX)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Cod3x (em USD)

Quanto valerá Cod3x (CDX) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Cod3x (CDX) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Cod3x.

Confira a previsão de preço de Cod3x agora!

CDX para moedas locais

Tokenomics de Cod3x (CDX)

Compreender a tokenomics de Cod3x (CDX) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CDX agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Cod3x (CDX)

Quanto vale hoje o Cod3x (CDX)?
O preço ao vivo de CDX em USD é 0.070316 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de CDX para USD?
O preço atual de CDX para USD é $ 0.070316. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Cod3x?
A capitalização de mercado de CDX é $ 3.47M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de CDX?
O fornecimento circulante de CDX é de 49.39M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CDX?
CDX atingiu um preço máximo histórico de 0.251359 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CDX?
CDX atingiu um preço minímo histórico de 0.01749092 USD.
Qual é o volume de negociação de CDX?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CDX é -- USD.
CDX vai subir ainda este ano?
CDX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CDX para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:14:38 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Cod3x (CDX)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.