Preço de UOMI hoje

O preço ao vivo de UOMI (UOMI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de UOMI para USD é de $ 0 por UOMI.

UOMI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,134,431, com um fornecimento em circulação de 572.04M UOMI. Nas últimas 24 horas, UOMI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00458419, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, UOMI movimentou-se -- na última hora e +1.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 113.27.

Informações de mercado de UOMI (UOMI)

Capitalização de mercado $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24h) $ 113.27$ 113.27 $ 113.27 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Fornecimento Circulante 572.04M 572.04M 572.04M Fornecimento total 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0 4,919,219,238.0

A capitalização de mercado atual de UOMI é $ 1.13M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 113.27. A oferta em circulação de UOMI é 572.04M, com um fornecimento total de 4919219238.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.13M.