Preço de 0G hoje

O preço ao vivo de 0G (0G) hoje é $ 1.164, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 0G para USD é de $ 1.164 por 0G.

0G ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- 0G. Nas últimas 24 horas, 0G foi negociado entre $ 1.153 (mínimo) e $ 1.232 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, 0G movimentou-se -0.69% na última hora e -9.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 599.02K.

Informações de mercado de 0G (0G)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 599.02K$ 599.02K $ 599.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.16B$ 1.16B $ 1.16B Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública ZEROGRAVITY

A capitalização de mercado atual de 0G é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 599.02K. A oferta em circulação de 0G é --, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.16B.