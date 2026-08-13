Preço de CharacterX hoje

O preço ao vivo de CharacterX (CAI) hoje é $ 0.01309118, com uma variação de 1.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAI para USD é de $ 0.01309118 por CAI.

CharacterX ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,309,118, com um fornecimento em circulação de 18.69M CAI. Nas últimas 24 horas, CAI foi negociado entre $ 0.01243438 (mínimo) e $ 0.01343003 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.378105, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01142255.

No desempenho de curto prazo, CAI movimentou-se +0.59% na última hora e +5.14% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.10K.

Informações de mercado de CharacterX (CAI)

Capitalização de mercado $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Volume (24h) $ 3.10K$ 3.10K $ 3.10K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M Fornecimento Circulante 18.69M 18.69M 18.69M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de CharacterX é $ 1.31M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.10K. A oferta em circulação de CAI é 18.69M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.31M.