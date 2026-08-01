Cotação Allora (ALLO)
O preço ao vivo de Allora (ALLO) hoje é R$ 0.29599, com uma variação de 4.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALLO para BRL é de R$ 0.29599 por ALLO.
Allora ocupa atualmente a posição #300 em capitalização de mercado, totalizando R$ 59.35M, com um fornecimento em circulação de 200.50M ALLO. Nas últimas 24 horas, ALLO foi negociado entre R$ 0.27881 (mínimo) e R$ 0.31529 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 8.803623806535313019, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2417891110634679889.
No desempenho de curto prazo, ALLO movimentou-se -4.54% na última hora e +15.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 122.83K.
No.300
20.05%
ETH
A capitalização de mercado atual de Allora é R$ 59.35M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 122.83K. A oferta em circulação de ALLO é 200.50M, com um fornecimento total de 785499999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 295.99M.
-4.54%
-4.56%
+15.42%
+15.42%
Acompanhe as variações de preço de Allora para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:
|Período
|Variação (BRL)
|Variação (%)
|Hoje
|R$ -0.0731142
|-4.56%
|30 dias
|R$ -0.21658
|-42.26%
|60 dias
|R$ -0.08043
|-21.37%
|90 dias
|R$ +0.20733
|+233.84%
Hoje, ALLO registrou uma variação de R$ -0.0731142 (-4.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.
Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.21658 (-42.26%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.
Expandindo a visualização para 60 dias, ALLO teve uma variação de R$ -0.08043 (-21.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.
Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.20733 (+233.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.
Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Allora (ALLO)!
Confira agora a página de histórico de preço do Allora.
Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Allora. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.
No momento, o sentimento geral do mercado de ALLO: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;
|Dimensão do indicador
|Conclusão do modelo
|Proporção/Limiar
|Resumo rápido
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|O momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
|StochRSI
|< 20
|Zona sobrevendida
|Queda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
|Grupo MA
|3-4 compras
|40‑60% neutro
|As médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
|Ponto de pivô
|Pivô ≤ Preço ≤ R1
|Entre o pivô‑R1
|Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|Momentum pessimista surgindo.
|Grupo EMA
|5‑6 compras
|60‑80% de compra
|A maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Preço ≤ Médio
|Entre a faixa inferior e a média
|Relativamente fraco, mas não extremo.
|RSI (14)
|Neutro
|30‑70
|Dentro da faixa normal, ainda há espaço.
O ALLO_USDT está operando acima do centro de 0,30163 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,30472, posicionado abaixo da resistência R1 em 0,30606. O preço encontra-se na parte superior da faixa entre S2 e R2, enquanto o sistema de pivôs indica que a disputa entre compradores e vendedores está concentrada dentro de um estreito canal entre 0,30163 e 0,30606. Estruturalmente, observa-se uma configuração de oscilação e consolidação em nível elevado, sem rompimento efetivo da barreira de resistência superior. A combinação das médias móveis MA e EMA apresenta um alinhamento de compra, oferecendo suporte para a tendência de curto prazo. Já o indicador MACD formou um cruzamento negativo (death cross), evidenciando uma divergência entre a direção do momentum e a dinâmica das médias móveis. O RSI permanece em zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam para uma dispersão do impulso de curto prazo. Além disso, os bandas de Bollinger estão se fechando, sinalizando redução da volatilidade; o mercado carece de força motriz unidirecional, e a separação entre os indicadores rápidos e lentos reflete um estado de indecisão no cenário atual. A principal resistência próxima situa-se em 0,30606, distante menos de 0,5% do preço atual. Já o primeiro suporte imediato encontra-se em 0,29789, aproximadamente 2,2% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, o suporte referencial está em 0,29346, com potencial de correção de cerca de 3,7%. Por fim, a segunda resistência superior em 0,30979 representa um objetivo de preço mais avançado. No contexto das operações, é importante acompanhar atentamente a manutenção ou perda do nível central em 0,30163, pois isso poderá definir a direção de curto prazo do ativo.
Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.
Em 2040, o preço de Allora pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.
Pronto para começar com Allora? Comprar ALLO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Allora. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Allora (ALLO).
Possuir Allora permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.
Comprar Allora (ALLO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.
Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC
Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.
Allora is a self-improving decentralized AI network. Allora enables applications to leverage smarter, more secure AI through a self-improving network of ML models.
Para uma compreensão mais aprofundada de Allora, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:
|Hora (UTC+8)
|Tipo
|Informação
|02-11 14:20:00
|Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
|02-04 11:04:00
|Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
|02-04 00:48:00
|Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
|02-01 01:12:00
|Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
|01-28 07:44:00
|Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Faça long ou short em ALLO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ALLOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.
Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Allora.
Principais criptomoedas com dados de mercado disponíveis na MEXC
Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado
Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação
Principais altas do dia
Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.