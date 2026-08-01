Preço de Allora hoje

O preço ao vivo de Allora (ALLO) hoje é R$ 0.29599, com uma variação de 4.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALLO para BRL é de R$ 0.29599 por ALLO.

Allora ocupa atualmente a posição #300 em capitalização de mercado, totalizando R$ 59.35M, com um fornecimento em circulação de 200.50M ALLO. Nas últimas 24 horas, ALLO foi negociado entre R$ 0.27881 (mínimo) e R$ 0.31529 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 8.803623806535313019, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2417891110634679889.

No desempenho de curto prazo, ALLO movimentou-se -4.54% na última hora e +15.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 122.83K.

Informações de mercado de Allora (ALLO)

Classificação No.300 Capitalização de mercado R$ 59.35MR$ 59.35M R$ 59.35M Volume (24h) R$ 122.83KR$ 122.83K R$ 122.83K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 295.99MR$ 295.99M R$ 295.99M Fornecimento Circulante 200.50M 200.50M 200.50M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 785,499,999 785,499,999 785,499,999 Taxa circulante 20.05% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de Allora é R$ 59.35M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 122.83K. A oferta em circulação de ALLO é 200.50M, com um fornecimento total de 785499999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 295.99M.