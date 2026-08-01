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O preço ao vivo de Allora hoje é 0.29599 BRL. A capitalização de mercado de ALLO é de 59,345,995 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ALLO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!O preço ao vivo de Allora hoje é 0.29599 BRL. A capitalização de mercado de ALLO é de 59,345,995 BRL. Acompanhe em tempo real as atualizações de preço de ALLO para BRL, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume de 24 horas e muito mais em Brasil!

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Cotação Allora (ALLO)

Preço em tempo real de 1 ALLO para BRL

R$1.5302683
R$1.5302683R$1.5302683
-4.56%1D
BRL
Gráfico de preço em tempo real de Allora (ALLO)
Última atualização da página: 2026-08-13 02:29:49 (UTC+8)

Preço de Allora hoje

O preço ao vivo de Allora (ALLO) hoje é R$ 0.29599, com uma variação de 4.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ALLO para BRL é de R$ 0.29599 por ALLO.

Allora ocupa atualmente a posição #300 em capitalização de mercado, totalizando R$ 59.35M, com um fornecimento em circulação de 200.50M ALLO. Nas últimas 24 horas, ALLO foi negociado entre R$ 0.27881 (mínimo) e R$ 0.31529 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de R$ 8.803623806535313019, enquanto a mínima histórica foi de R$ 0.2417891110634679889.

No desempenho de curto prazo, ALLO movimentou-se -4.54% na última hora e +15.42% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 122.83K.

Informações de mercado de Allora (ALLO)

No.300

R$ 59.35M
R$ 59.35MR$ 59.35M

R$ 122.83K
R$ 122.83KR$ 122.83K

R$ 295.99M
R$ 295.99MR$ 295.99M

200.50M
200.50M 200.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

785,499,999
785,499,999 785,499,999

20.05%

ETH

A capitalização de mercado atual de Allora é R$ 59.35M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 122.83K. A oferta em circulação de ALLO é 200.50M, com um fornecimento total de 785499999. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 295.99M.

Histórico de preço de Allora BRL

Variação de preço em 24 horas:
R$ 0.27881
R$ 0.27881R$ 0.27881
Mínimo 24h
R$ 0.31529
R$ 0.31529R$ 0.31529
Máximo 24h

R$ 0.27881
R$ 0.27881R$ 0.27881

R$ 0.31529
R$ 0.31529R$ 0.31529

R$ 8.803623806535313019
R$ 8.803623806535313019R$ 8.803623806535313019

R$ 0.2417891110634679889
R$ 0.2417891110634679889R$ 0.2417891110634679889

-4.54%

-4.56%

+15.42%

+15.42%

Histórico de preços de Allora (ALLO) em BRL

Acompanhe as variações de preço de Allora para hoje, 30 dias, 60 dias e 90 dias:

PeríodoVariação (BRL)Variação (%)
HojeR$ -0.0731142-4.56%
30 diasR$ -0.21658-42.26%
60 diasR$ -0.08043-21.37%
90 diasR$ +0.20733+233.84%
Variação de preço de Allora hoje

Hoje, ALLO registrou uma variação de R$ -0.0731142 (-4.56%), refletindo sua atividade mais recente no mercado.

Variação de preço de 30 dias de Allora

Nos últimos 30 dias, o preço variou em R$ -0.21658 (-42.26%), refletindo o desempenho de curto prazo do token.

Variação de preço de 60 dias de Allora

Expandindo a visualização para 60 dias, ALLO teve uma variação de R$ -0.08043 (-21.37%), oferecendo uma perspectiva mais ampla sobre seu desempenho.

Variação de preço de 90 dias de Allora

Analisando a tendência de 90 dias, o preço variou em R$ +0.20733 (+233.84%), oferecendo uma visão sobre a trajetória de longo prazo do token.

Confira agora toda a história de preços e os movimentos de Allora (ALLO)!

Confira agora a página de histórico de preço do Allora.

Análise para Allora

Esta análise utiliza modelos de IA para avaliar a recente ação de preço, dinâmica de volume e sentimento de mercado de Allora. O processamento de dados em tempo real destaca tendências emergentes e potenciais oportunidades de negociação, auxiliando em decisões mais informadas e oportunas.

Tendência do mercado de Allora hoje: Otimista ou Pessimista?

No momento, o sentimento geral do mercado de ALLO: Pessimista, otimista 45% | pessimista 55%;

Dimensão do indicadorConclusão do modeloProporção/LimiarResumo rápido
KDJDead CrossK < DO momentum de curto prazo está esfriando, com a temperatura caindo.
StochRSI< 20Zona sobrevendidaQueda muito rápida no curto prazo, fique atento(a) a oportunidades de recuperação.
Grupo MA3-4 compras40‑60% neutroAs médias móveis estão mistas entre alta e baixa, com direção indefinida.
Ponto de pivôPivô ≤ Preço ≤ R1Entre o pivô‑R1Acabou de sair do pivô central, em uma posição moderadamente alta.
MACDDead CrossDIF < DEAMomentum pessimista surgindo.
Grupo EMA5‑6 compras60‑80% de compraA maioria das médias móveis aponta para cima, com alinhamento de alta predominante.
BOLL (20,2)Inferior ≤ Preço ≤ MédioEntre a faixa inferior e a médiaRelativamente fraco, mas não extremo.
RSI (14)Neutro30‑70Dentro da faixa normal, ainda há espaço.

O ALLO_USDT está operando acima do centro de 0,30163 no período de 4 horas, com o preço atual em 0,30472, posicionado abaixo da resistência R1 em 0,30606. O preço encontra-se na parte superior da faixa entre S2 e R2, enquanto o sistema de pivôs indica que a disputa entre compradores e vendedores está concentrada dentro de um estreito canal entre 0,30163 e 0,30606. Estruturalmente, observa-se uma configuração de oscilação e consolidação em nível elevado, sem rompimento efetivo da barreira de resistência superior. A combinação das médias móveis MA e EMA apresenta um alinhamento de compra, oferecendo suporte para a tendência de curto prazo. Já o indicador MACD formou um cruzamento negativo (death cross), evidenciando uma divergência entre a direção do momentum e a dinâmica das médias móveis. O RSI permanece em zona neutra, enquanto os valores do KDJ e do StochRSI apontam para uma dispersão do impulso de curto prazo. Além disso, os bandas de Bollinger estão se fechando, sinalizando redução da volatilidade; o mercado carece de força motriz unidirecional, e a separação entre os indicadores rápidos e lentos reflete um estado de indecisão no cenário atual. A principal resistência próxima situa-se em 0,30606, distante menos de 0,5% do preço atual. Já o primeiro suporte imediato encontra-se em 0,29789, aproximadamente 2,2% abaixo do valor atual. Em termos mais distantes, o suporte referencial está em 0,29346, com potencial de correção de cerca de 3,7%. Por fim, a segunda resistência superior em 0,30979 representa um objetivo de preço mais avançado. No contexto das operações, é importante acompanhar atentamente a manutenção ou perda do nível central em 0,30163, pois isso poderá definir a direção de curto prazo do ativo.

Este conteúdo é gerado por IA com base em dados históricos e atuais do mercado. Ele é apenas para fins informativos e não constitui qualquer aconselhamento de investimento.

Quais fatores influenciam os preços de Allora?

Vários fatores-chave influenciam os preços da Allora (ALLO):

1. Sentimento do mercado e tendências gerais do mercado de criptomoedas
2. Volume de negociação e liquidez nas exchanges
3. Progresso no desenvolvimento do projeto e atualizações tecnológicas
4. Adoção pela comunidade e crescimento de usuários
5. Anúncios de parcerias e colaborações
6. Notícias regulatórias que afetam o espaço geral das criptomoedas
7. Utilidade do token e mecanismos de staking
8. Concorrência com projetos de blockchain semelhantes
9. Fatores macroeconômicos, como inflação e taxas de juros
10. Movimentações de whales e comportamento dos grandes detentores

Por que as pessoas querem saber o preço de Allora hoje?

As pessoas querem saber o preço da Allora (ALLO) hoje por vários motivos importantes: tomar decisões de negociação embasadas, acompanhar o valor da carteira, programar ordens de compra/venda, avaliar as tendências do mercado e gerenciar riscos. Os dados de preços em tempo real ajudam os investidores a avaliar a rentabilidade e o sentimento do mercado.

Previsão de preço para Allora

Previsão de preço de Allora (ALLO) para 2030 (em 4 anos)
De acordo com o módulo de previsão de preços acima, o preço-alvo de ALLO em 2030 é R$ --, juntamente com uma taxa de crescimento de 0.00%.
Previsão de preço de Allora (ALLO) para 2040 (em 14 anos)

Em 2040, o preço de Allora pode potencialmente apresentar um crescimento de 0.00%. Ele pode atingir um preço de negociação de R$ --.

Ferramentas MEXC
Para cenários em tempo real e uma análise mais personalizada, os usuários podem utilizar a ferramenta de previsão de preços da MEXC e os Mapas de Insights de Mercado por IA.
Isenção de responsabilidade: Esses cenários são ilustrativos e educativos; criptomoedas são voláteis – realize sua própria pesquisa (DYOR) antes de tomar decisões.
Quer saber qual preço Allora pode alcançar em 2026-2027? Visite a nossa página de previsão de preços de ALLO para os anos de 2026–2027 clicando em Previsão de preço de Allora.

Como comprar e investir em Allora em Brasil

Pronto para começar com Allora? Comprar ALLO é rápido e fácil para iniciantes na MEXC. Você pode começar a negociar instantaneamente assim que fizer sua primeira compra. Para saber mais, confira nosso guia completo sobre como comprar Allora. Abaixo está um rápido passo a passo em 5 etapas para ajudar você a iniciar sua jornada de compra de Allora (ALLO).

Passo 1

Cadastre uma conta e conclua o KYC

Primeiro, cadastre uma conta e conclua a verificação KYC na MEXC. Você pode fazer isso tanto no site oficial da MEXC, quanto no aplicativo da MEXC, usando seu número de celular ou endereço de e-mail.
Passo 2

Adicione USDT, USDC ou USDE à sua carteira

USDT, USDC e USDE facilitam a negociação na MEXC. Você pode comprar USDT, USDC e USDE via transferência bancária, OTC ou negociação P2P.
Passo 3

Acesse a página de negociação Spot

No site da MEXC, clique em Spot na barra superior e pesquise pelos seus tokens preferidos.
Passo 4

Escolha seus tokens

Com mais de -- tokens disponíveis, você pode comprar Bitcon, Ethereum e tokens em alta facilmente.
Passo 5

Conclua sua compra

Insira a quantidade de tokens ou equivalente na sua moeda local. Clique em comprar e Allora será creditado instantaneamente em sua carteira.
Como comprar Allora(ALLO)

O que você pode fazer com Allora

Possuir Allora permite que você vá além de simplesmente comprar e fazer hold. Você pode negociar BTC em centenas de mercados, ganhar recompensas passivas por meio de produtos de staking e poupança flexíveis ou usar ferramentas de negociação profissionais para aumentar seus ativos. Seja você um iniciante ou um investidor experiente, a MEXC torna fácil maximizar seu potencial no mundo cripto. Abaixo estão as quatro principais maneiras de aproveitar ao máximo seus tokens de Bitcoin.

  • Negociação Spot

    Negociação Spot

    Negocie mais de 2,800 tokens com taxas ultrabaixas.

    Negociação de Futuros

    Negociação de Futuros

    Negocie com alavancagem de até 500x e alta liquidez.

  • Launchpool da MEXC

    Launchpool da MEXC

    Faça staking de tokens e ganhe airdrops incríveis.

    Pré-mercado da MEXC

    Pré-mercado da MEXC

    Compre e venda novos tokens antes de serem oficialmente listados.

Negocie com taxas extremamente baixas na MEXC

Comprar Allora (ALLO) na MEXC significa mais valor para o seu dinheiro. Como uma das plataformas cripto com as taxas mais baixas do mercado, a MEXC ajuda você a reduzir custos desde a sua primeira negociação.

Taxas de negociação Spot
--
Maker
--
Taker
Taxas de negociação de Futuros
--
Maker
--
Taker

Confira as taxas de negociação competitivas da MEXC

Além disso, você pode negociar tokens spot selecionados sem nenhuma taxa por meio da Festa da taxa zero da MEXC.

O que é Allora (ALLO)

Allora is a self-improving decentralized AI network. Allora enables applications to leverage smarter, more secure AI through a self-improving network of ML models.

Recurso Allora

Para uma compreensão mais aprofundada de Allora, considere explorar recursos adicionais, como o whitepaper, o site oficial e outras publicações:

Whitepaper
Site oficial do Allora
Explorador de blocos

Categoria :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

As Pessoas Também Perguntam: Outras Perguntas Sobre Allora

Última atualização da página: 2026-08-13 02:29:49 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Allora (ALLO)

Hora (UTC+8)TipoInformação
02-11 14:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Dados On-chain
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Atualizações da Indústria
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Atualizações da Indústria
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Atualizações da Indústria
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

Explore mais sobre Allora

ALLOUSDT (Negociação de Futuros)

Faça long ou short em ALLO com alavancagem. Explore a negociação de futuros de ALLOUSDT na MEXC e aproveite as oscilações do mercado.

Negocie Allora (ALLO) nos mercados da MEXC

Explore o mercado Spot e Futuros, confira o preço ao vivo, volume de negociação e negocie diretamente o Allora.

Pares
Preço
Variação em 24h
Volume em 24h
ALLO/USDT
R$1.5332152
R$1.5332152R$1.5332152
-4.71%
408.81K (USDT)
ALLO/USDC
R$1.5304234
R$1.5304234R$1.5304234
-4.56%
192.45K (USDT)

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ETH
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Solana

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

R$0.1965117
R$0.1965117R$0.1965117

+90.05%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

R$0.1155495
R$0.1155495R$0.1155495

+458.75%

up

up

UPROBINHOOD

R$1.403138
R$1.403138R$1.403138

+11.68%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

R$1.7207828
R$1.7207828R$1.7207828

+1.91%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

R$0.0484946
R$0.0484946R$0.0484946

-3.09%

Principais altas

Principais altas do dia

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

R$0.001633203
R$0.001633203R$0.001633203

+26.36%

Isekai Blade

Isekai Blade

ISEK

R$0.006721
R$0.006721R$0.006721

+30.00%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

R$0.0230065
R$0.0230065R$0.0230065

+23.61%

Myros

Myros

MY

R$0.064625
R$0.064625R$0.064625

+23.76%

Bitway

Bitway

BTW

R$1.27527873
R$1.27527873R$1.27527873

+12.57%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

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