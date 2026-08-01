Preço de AEON hoje

O preço ao vivo de AEON (AEON) hoje é R$ 0.05627, com uma variação de 1.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AEON para BRL é de R$ 0.05627 por AEON.

AEON ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando R$ 10.58M, com um fornecimento em circulação de 188.00M AEON. Nas últimas 24 horas, AEON foi negociado entre R$ 0.05209 (mínimo) e R$ 0.06296 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, AEON movimentou-se -1.75% na última hora e -3.50% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu R$ 385.99K.

Informações de mercado de AEON (AEON)

Capitalização de mercado R$ 10.58MR$ 10.58M R$ 10.58M Volume (24h) R$ 385.99KR$ 385.99K R$ 385.99K Capitalização de mercado totalmente diluída R$ 56.27MR$ 56.27M R$ 56.27M Fornecimento Circulante 188.00M 188.00M 188.00M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Taxa circulante 18.80% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de AEON é R$ 10.58M, com um volume de negociação de 24 horas de R$ 385.99K. A oferta em circulação de AEON é 188.00M, com um fornecimento total de 1000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de R$ 56.27M.