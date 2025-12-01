Preço de Yei Finance hoje

O preço ao vivo de Yei Finance (CLO) hoje é $ 0.36622, com uma variação de 1.30% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CLO para USD é de $ 0.36622 por CLO.

Yei Finance ocupa atualmente a posição #477 em capitalização de mercado, totalizando $ 47.28M, com um fornecimento em circulação de 129.10M CLO. Nas últimas 24 horas, CLO foi negociado entre $ 0.34036 (mínimo) e $ 0.38663 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.8181801424739548, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.1461711757322115.

No desempenho de curto prazo, CLO movimentou-se +0.25% na última hora e +74.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 347.72K.

Informações de mercado de Yei Finance (CLO)

Classificação No.477 Capitalização de mercado $ 47.28M$ 47.28M $ 47.28M Volume (24h) $ 347.72K$ 347.72K $ 347.72K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 366.22M$ 366.22M $ 366.22M Fornecimento Circulante 129.10M 129.10M 129.10M Fornecimento máximo 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Fornecimento total 999,999,998.3 999,999,998.3 999,999,998.3 Taxa circulante 12.91% Blockchain pública BSC

A capitalização de mercado atual de Yei Finance é $ 47.28M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 347.72K. A oferta em circulação de CLO é 129.10M, com um fornecimento total de 999999998.3. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 366.22M.