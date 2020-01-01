Poznaj tokenomikę Patriot (PATRIOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PATRIOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Patriot (PATRIOT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PATRIOT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Patriot (PATRIOT) Odkryj kluczowe informacje o Patriot (PATRIOT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Patriot (PATRIOT) Honoring a Legacy of Patriotism $PATRIOT is honoring Donald J. Trump with a bronze statue, commemorating the sacrifices he's made to preserve the fabric of American society. Through God's intervention, he continues to fight for us all. Donald J. Trump's commitment to "America First" is emphasized by his policies that are centered around economic prosperity, preserving the constitution and enhanced security measures to ensure the safety of every citizen. Donald J. Trump is a defender of liberty. $PATRIOT's statue of DJT is symbolic of a new movement sweeping the globe. We invite you to join $PATRIOT in highlighting DJT and his fight to preserve the traditional values that make America great. Oficjalna strona internetowa: https://patriotoneth.org/ Through God's intervention, he continues fighting for us all. Oficjalna strona internetowa: https://patriotoneth.org/ Kup PATRIOT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Patriot (PATRIOT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Patriot (PATRIOT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Historyczne maksimum: $ 0.0083856 $ 0.0083856 $ 0.0083856 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00025977 $ 0.00025977 $ 0.00025977 Dowiedz się więcej o cenie Patriot (PATRIOT) Tokenomika Patriot (PATRIOT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Patriot (PATRIOT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PATRIOT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PATRIOT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.