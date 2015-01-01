Poznaj tokenomikę Gondola (GONDOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GONDOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Gondola (GONDOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GONDOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Gondola (GONDOLA) / Tokenomika / Tokenomika Gondola (GONDOLA) Odkryj kluczowe informacje o Gondola (GONDOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gondola (GONDOLA) Gondola is a Community run token based around the Finnish meme Gondola. First appearing in 2015, Gondola has become a meme centered on quiet reflection and observation. This project intends to bring like-minded Gondola lovers together, to further create and share Gondola memes. Gondola is a Community run token based around the Finnish meme Gondola. First appearing in 2015, Gondola has become a meme centered on quiet reflection and observation. This project intends to bring like-minded Gondola lovers together, to further create and share Gondola memes. Oficjalna strona internetowa: https://gondola.lol Kup GONDOLA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gondola (GONDOLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gondola (GONDOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 730.01K $ 730.01K $ 730.01K Całkowita podaż: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 730.01K $ 730.01K $ 730.01K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Gondola (GONDOLA) Tokenomika Gondola (GONDOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gondola (GONDOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GONDOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GONDOLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGONDOLA tokenomikę, poznaj cenę tokena GONDOLAna żywo! Prognoza ceny GONDOLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GONDOLA? Nasza strona z prognozami cen GONDOLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GONDOLA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.