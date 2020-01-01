Poznaj tokenomikę Crypsi Coin (CRYPSI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYPSI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Crypsi Coin (CRYPSI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CRYPSI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Crypsi Coin (CRYPSI) / Tokenomika / Tokenomika Crypsi Coin (CRYPSI) Odkryj kluczowe informacje o Crypsi Coin (CRYPSI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Crypsi Coin (CRYPSI) Cypherpunk Memecoin Cypherpunk Memecoin Oficjalna strona internetowa: https://crypsicoin.com/ Kup CRYPSI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Crypsi Coin (CRYPSI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Crypsi Coin (CRYPSI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 357.36K $ 357.36K $ 357.36K Całkowita podaż: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Podaż w obiegu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 357.36K $ 357.36K $ 357.36K Historyczne maksimum: $ 0.052855 $ 0.052855 $ 0.052855 Historyczne minimum: $ 0.01069577 $ 0.01069577 $ 0.01069577 Aktualna cena: $ 0.0170169 $ 0.0170169 $ 0.0170169 Dowiedz się więcej o cenie Crypsi Coin (CRYPSI) Tokenomika Crypsi Coin (CRYPSI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Crypsi Coin (CRYPSI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CRYPSI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CRYPSI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCRYPSI tokenomikę, poznaj cenę tokena CRYPSIna żywo! Prognoza ceny CRYPSI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CRYPSI? Nasza strona z prognozami cen CRYPSI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CRYPSI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.