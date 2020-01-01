Tokenomika Wojak (WOJAK) Odkryj kluczowe informacje o Wojak (WOJAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Wojak (WOJAK) WOJAK to kryptowaluta memowa. WOJAK to kryptowaluta memowa. Oficjalna strona internetowa: https://linktr.ee/wojaketh Block Explorer: https://solscan.io/token/6bn6rKWbTRAQwizwqEfcmpAtoAMnqzfG7F8DYMK5reYn Kup WOJAK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Wojak (WOJAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wojak (WOJAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.55M $ 18.55M $ 18.55M Całkowita podaż: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Podaż w obiegu: $ 69.40B $ 69.40B $ 69.40B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.55M $ 18.55M $ 18.55M Historyczne maksimum: $ 0.0021 $ 0.0021 $ 0.0021 Historyczne minimum: $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 $ 0.000002963817788091 Aktualna cena: $ 0.00026728 $ 0.00026728 $ 0.00026728 Dowiedz się więcej o cenie Wojak (WOJAK)

Tokenomika Wojak (WOJAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wojak (WOJAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WOJAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WOJAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWOJAK tokenomikę, poznaj cenę tokena WOJAKna żywo!

Jak kupić WOJAK Chcesz dodać Wojak (WOJAK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu WOJAK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować WOJAK na MEXC już teraz!

Historia ceny Wojak (WOJAK) Analiza historii ceny WOJAK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny WOJAK już teraz!

Prognoza ceny WOJAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WOJAK? Nasza strona z prognozami cen WOJAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WOJAK już teraz!

