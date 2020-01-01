Tokenomika SUI Agents (SUIAI) Odkryj kluczowe informacje o SUI Agents (SUIAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SUI Agents (SUIAI) SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project's liquidity pools. Oficjalna strona internetowa: https://suia.io/ Biała księga: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3

Tokenomika i analiza cenowa SUI Agents (SUIAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SUI Agents (SUIAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 66.79M $ 66.79M $ 66.79M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 524.27K $ 524.27K $ 524.27K Historyczne maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00785 $ 0.00785 $ 0.00785 Dowiedz się więcej o cenie SUI Agents (SUIAI)

Tokenomika SUI Agents (SUIAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SUI Agents (SUIAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUIAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUIAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUIAI tokenomikę, poznaj cenę tokena SUIAIna żywo!

Jak kupić SUIAI Chcesz dodać SUI Agents (SUIAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu SUIAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować SUIAI na MEXC już teraz!

Historia ceny SUI Agents (SUIAI) Analiza historii ceny SUIAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny SUIAI już teraz!

Prognoza ceny SUIAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SUIAI? Nasza strona z prognozami cen SUIAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SUIAI już teraz!

