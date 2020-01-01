Tokenomika Ginnan the Cat (GINNAN) Odkryj kluczowe informacje o Ginnan the Cat (GINNAN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ginnan the Cat (GINNAN) Ginnan The Cat. Brother of Doge. Ginnan The Cat. Brother of Doge. Oficjalna strona internetowa: https://www.ginnan.com Block Explorer: https://solscan.io/token/GinNabffZL4fUj9Vactxha74GDAW8kDPGaHqMtMzps2f Kup GINNAN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ginnan the Cat (GINNAN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ginnan the Cat (GINNAN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 338.65K $ 338.65K $ 338.65K Całkowita podaż: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T Podaż w obiegu: $ 6.90T $ 6.90T $ 6.90T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 338.65K $ 338.65K $ 338.65K Historyczne maksimum: $ 0.000011999 $ 0.000011999 $ 0.000011999 Historyczne minimum: $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 $ 0.000000035147351519 Aktualna cena: $ 0.00000004908 $ 0.00000004908 $ 0.00000004908 Dowiedz się więcej o cenie Ginnan the Cat (GINNAN)

Tokenomika Ginnan the Cat (GINNAN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ginnan the Cat (GINNAN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GINNAN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GINNAN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGINNAN tokenomikę, poznaj cenę tokena GINNANna żywo!

Jak kupić GINNAN Chcesz dodać Ginnan the Cat (GINNAN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GINNAN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GINNAN na MEXC już teraz!

Historia ceny Ginnan the Cat (GINNAN) Analiza historii ceny GINNAN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GINNAN już teraz!

Prognoza ceny GINNAN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GINNAN? Nasza strona z prognozami cen GINNAN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GINNAN już teraz!

