Informacje o SQUID MEME (GAME) Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp. Oficjalna strona internetowa: https://squidmeme.xyz/ Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAKpERMdgBE4TV7bcSPyQMeYAQ2xfR6vFNNQd99cx3kzzyf

Tokenomika i analiza cenowa SQUID MEME (GAME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SQUID MEME (GAME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 456.00M $ 456.00M $ 456.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 16.58B $ 16.58B $ 16.58B Historyczne maksimum: $ 52 $ 52 $ 52 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 36.3547 $ 36.3547 $ 36.3547 Dowiedz się więcej o cenie SQUID MEME (GAME)

Tokenomika SQUID MEME (GAME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SQUID MEME (GAME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GAME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GAME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGAME tokenomikę, poznaj cenę tokena GAMEna żywo!

Historia ceny SQUID MEME (GAME) Analiza historii ceny GAME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GAME już teraz!

Prognoza ceny GAME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GAME? Nasza strona z prognozami cen GAME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GAME już teraz!

