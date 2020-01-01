Tokenomika DogeVerse (DOGEVERSE) Odkryj kluczowe informacje o DogeVerse (DOGEVERSE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o DogeVerse (DOGEVERSE) Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Dogeverse is the first Doge Meme token built on a multichain network spanning Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche and Base. Welcome to an interconnected universe of doge lovers where community, rewards, and creative fun converge. Stake your $DOGEVERSE tokens on Ethereum to increase your holdings throughout meme season. Oficjalna strona internetowa: https://thedogeverse.com/en Biała księga: https://thedogeverse.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x62f03b52c377fea3eb71d451a95ad86c818755d1 Kup DOGEVERSE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa DogeVerse (DOGEVERSE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla DogeVerse (DOGEVERSE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00B $ 200.00B $ 200.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 974.00K $ 974.00K $ 974.00K Historyczne maksimum: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Historyczne minimum: $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 $ 0.000003988961628062 Aktualna cena: $ 0.00000487 $ 0.00000487 $ 0.00000487 Dowiedz się więcej o cenie DogeVerse (DOGEVERSE)

Tokenomika DogeVerse (DOGEVERSE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki DogeVerse (DOGEVERSE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DOGEVERSE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DOGEVERSE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDOGEVERSE tokenomikę, poznaj cenę tokena DOGEVERSEna żywo!

Historia ceny DogeVerse (DOGEVERSE) Analiza historii ceny DOGEVERSE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny DOGEVERSE już teraz!

Prognoza ceny DOGEVERSE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DOGEVERSE? Nasza strona z prognozami cen DOGEVERSE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DOGEVERSE już teraz!

