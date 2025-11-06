Historia cen 0G

Historia ceny 0G (0G)

Okres czasu: 2025-08-06 ~ 2025-11-06

  • Codziennie
  • Tygodniowo
  • Miesięcznie
DataOtwórzWysokiNiskiZamknijWolumen
2025-11-06$ 1.135$ 1.135$ 1.069$ 1.072196.18K
2025-11-05$ 1.172$ 1.258$ 1.073$ 1.1354.25M
2025-11-04$ 1.247$ 1.489$ 1.096$ 1.1729.46M
2025-11-03$ 0.977$ 1.622$ 0.972$ 1.24719.84M
2025-11-02$ 1.07$ 1.103$ 0.942$ 0.9773.77M
2025-11-01$ 1.089$ 1.159$ 1.041$ 1.072.97M
2025-10-31$ 1.166$ 1.23$ 1.062$ 1.0894.52M
2025-10-30$ 1.466$ 1.5$ 1.158$ 1.1663.76M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

Pobierz dane historyczne 0G

Pobierz darmowe dzienne dane historyczne w użytecznym formacie dla 0G, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne.

Aktualna cena 0G

$ 1.072

0G aktualnie jest notowany po 1.072 USD. Ma kapitalizację rynkową w wysokości 0.00 USD i 24-godzinny wolumen obrotu wynoszący 0.00 USD. Sprawdź więcej danych o 0G na stronie kursów MEXC.

Korzystając z aktualnych statystyk cenowych 0G, użytkownicy mogą analizować obecne trendy rynkowe i przewidywać ruchy cen zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Mając dostęp do danych w czasie rzeczywistym, możesz podejmować świadome decyzje i uzyskać wgląd w potencjalne przewidywania przyszłych cen dla 0G.

Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 08:57:38 (UTC+8)

Zasoby MEXC 0G

O historii ceny 0G (0G)

Monitorowanie historii cen 0G to kluczowe narzędzie dla inwestorów kryptowalutowych, umożliwiające im łatwe śledzenie wyników swoich inwestycji. Ta funkcja zapewnia kompleksowy widok ruchów ceny 0G w czasie, uwzględniając wartość otwarcia, szczyt i ceny zamknięcia, a także wolumen obrotu. Ponadto, umożliwia szybki podgląd dziennych zmian procentowych, podkreślając dni ze znaczącymi wahaniami cen. Warto zaznaczyć, że 0G osiągnął swoją najwyższą wartość -, dochodząc do zawrotnego poziomu 0 USD. Informacje o cenach przedstawione tutaj pochodzą wyłącznie z historii transakcji MEXC, co zapewnia wiarygodność i dokładność. Nasze historyczne dane cenowe 0G są dostępne w różnych interwałach: 1 dzień, 1 tydzień i 1 miesiąc, obejmując metryki otwarcia, maksimum, minimum, zamknięcia i wolumenu. Te dane są skrupulatnie testowane pod kątem spójności, kompletności i dokładności, co czyni je idealnymi do symulacji tradingowych i backtestingu. Te zbiory danych są dostępne do darmowego pobrania i aktualizowane w czasie rzeczywistym, stanowiąc cenne źródło dla inwestorów.

Zastosowania danych historycznych 0G w tradingu

Dane historyczne 0G odgrywają kluczową rolę w strategiach handlowych. Oto jak to są wykorzystywane:

1. analiza techniczna Traderzy wykorzystują dane historyczne 0G do identyfikacji trendów i wzorców rynkowych. Korzystając z narzędzi takich jak wykresy i pomoce wizualne, dostrzegają oni wzorce, które kierują ich decyzjami o wejściu na rynek i wyjściu z niego. Skuteczne podejście polega na przechowywaniu danych historycznych 0G w GridDB i analizowaniu ich za pomocą Pythona, wykorzystując biblioteki takie jak Matplotlib do wizualizacji oraz Pandas, Numpy i Scipy do analizy danych.

2. prognoza ceny Dane historyczne są kluczowe w prognozowaniu ruchów cenowych 0G. Analizując wcześniejsze trendy rynkowe, handlowcy mogą dostrzec pewne wzorce i przewidzieć przyszłe zachowania rynku. Szczegółowe dane historyczne0G z MEXC, dostarczające informacji o cenach otwarcia, najwyższych, najniższych i zamknięcia z dokładnością do minuty, są kluczowe dla opracowywania i trenowania modeli predykcyjnych, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji handlowych.

3. Zarządzanie ryzykiem: Dostęp do danych historycznych umożliwia traderom ocenę ryzyka związanego z inwestycjami 0G. Pomaga to zrozumieć zmienność 0G, prowadząc do bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych.

4. Zarządzanie portfelem: Dane historyczne pomagają w śledzeniu wyników inwestycji na przestrzeni czasu. To pozwala traderom identyfikować aktywa, które nie radzą sobie dobrze, i dostosowywać swoje portfele w celu optymalizacji zysków.

5. Szkolenie Botów Handlowych: Historyczne dane rynkowe 0G OHLC (otwarcie, najwyższy, najniższy, zamknięcie) kryptowalut można pobrać do trenowania botów tradingowych 0G, dążąc do osiągnięcia lepszych wyników niż rynek.

Te narzędzia i zasoby umożliwiają traderom dogłębną analizę historycznych danych 0G, dostarczając cennych spostrzeżeń i potencjału do udoskonalenia strategii handlowych.

Historia cen popularnych kryptowalut

Sporządzono listę podobnych prognoz cenowych tokenów na podstawie Twoich zainteresowań. Sprawdź teraz!

Zastrzeżenie

Treść ta jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych, nie stanowi oferty ani zaproszenia do złożenia oferty, ani rekomendacji ze strony MEXC do zakupu, sprzedaży lub przechowywania jakiegokolwiek papieru wartościowego, produktu finansowego lub instrumentu wymienionego w treści, i nie stanowi porady inwestycyjnej, porady finansowej, porady handlowej ani żadnego innego rodzaju porady. Prezentowane dane mogą odzwierciedlać ceny aktywów notowanych na giełdzie MEXC, a także na innych giełdach kryptowalut i platformach danych rynkowych. MEXC może pobierać opłaty za przetwarzanie transakcji kryptowalutowych, które mogą nie być uwzględnione w wyświetlanych kursach wymiany. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w treści ani za działania podjęte w oparciu o jakąkolwiek treść.

Przeczytaj i zaakceptuj „Umowę użytkownika” oraz „Politykę prywatności”