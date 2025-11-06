Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped TAC na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WTAC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped TAC % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped TAC na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped TAC może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.004936. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped TAC może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.005183. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WTAC na 2027 rok wyniesie $ 0.005442 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WTAC na 2028 rok wyniesie $ 0.005714 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WTAC w 2029 roku wyniesie $ 0.006000 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WTAC w 2030 roku wyniesie $ 0.006300 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped TAC może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.010262. Prognoza ceny Wrapped TAC (WTAC) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped TAC może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.016717. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.004936 0.00%

Bieżące statystyki cen Wrapped TAC Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Podaż w obiegu 237.21M 237.21M 237.21M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WTAC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WTAC ma podaż w obiegu wynoszącą 237.21M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 1.17M. Zobacz na żywo cenę WTAC

Historyczna cena Wrapped TAC Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped TAC, cena Wrapped TAC wynosi 0.004936USD. Podaż w obiegu Wrapped TAC (WTAC) wynosi 237.21M WTAC , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $1,173,274 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 4.00% $ 0.000189 $ 0.005037 $ 0.004684

7 D 10.63% $ 0.000524 $ 0.007322 $ 0.004152

30 Dni -31.96% $ -0.001577 $ 0.007322 $ 0.004152 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped TAC zanotował zmianę ceny o $0.000189 , co stanowi 4.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped TAC osiągnął maksimum na poziomie $0.007322 i minimum na poziomie $0.004152 . Zanotowano zmianę ceny o 10.63% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WTAC do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped TAC o -31.96% , co odpowiada około $-0.001577 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WTAC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped TAC (WTAC)? Moduł predykcji ceny Wrapped TAC to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WTAC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped TAC na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WTAC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped TAC. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WTAC. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WTAC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped TAC.

Dlaczego prognoaza ceny WTAC jest ważna?

Prognozy cen WTAC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

