Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę US Nerite Dollar % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny US Nerite Dollar na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy US Nerite Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.985215. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy US Nerite Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 1.0344. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USND na 2027 rok wyniesie $ 1.0861 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena USND na 2028 rok wyniesie $ 1.1405 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USND w 2029 roku wyniesie $ 1.1975 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena USND w 2030 roku wyniesie $ 1.2574 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena US Nerite Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 2.0481. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena US Nerite Dollar może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 3.3362. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.985215 0.00%

2026 $ 1.0344 5.00%

2027 $ 1.0861 10.25%

2028 $ 1.1405 15.76%

2029 $ 1.1975 21.55%

2030 $ 1.2574 27.63%

2031 $ 1.3202 34.01%

2032 $ 1.3862 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1.4556 47.75%

2034 $ 1.5283 55.13%

2035 $ 1.6048 62.89%

2036 $ 1.6850 71.03%

2037 $ 1.7693 79.59%

2038 $ 1.8577 88.56%

2039 $ 1.9506 97.99%

2040 $ 2.0481 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny US Nerite Dollar na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.985215 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.985349 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.986159 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.989263 0.41% Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na dziś Przewidywana cena dla USND w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.985215 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny US Nerite Dollar (USND) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny USND z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.985349 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa US Nerite Dollar (USND) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla USND, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.986159 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa US Nerite Dollar (USND) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena USND wynosi $0.989263 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen US Nerite Dollar Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M Podaż w obiegu 2.21M 2.21M 2.21M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena USND to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto USND ma podaż w obiegu wynoszącą 2.21M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.18M. Zobacz na żywo cenę USND

Historyczna cena US Nerite Dollar Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami US Nerite Dollar, cena US Nerite Dollar wynosi 0.985215USD. Podaż w obiegu US Nerite Dollar (USND) wynosi 2.21M USND , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,179,702 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -1.25% $ -0.012559 $ 1 $ 0.931106

7 D 0.10% $ 0.000946 $ 0.998968 $ 0.935421

30 Dni 1.73% $ 0.017015 $ 0.998968 $ 0.935421 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin US Nerite Dollar zanotował zmianę ceny o $-0.012559 , co stanowi -1.25% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs US Nerite Dollar osiągnął maksimum na poziomie $0.998968 i minimum na poziomie $0.935421 . Zanotowano zmianę ceny o 0.10% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał USND do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana US Nerite Dollar o 1.73% , co odpowiada około $0.017015 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny USND.

Jak działa moduł przewidywania ceny US Nerite Dollar (USND)? Moduł predykcji ceny US Nerite Dollar to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu USND. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania US Nerite Dollar na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów USND, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę US Nerite Dollar. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość USND. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę USND, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał US Nerite Dollar.

Dlaczego prognoaza ceny USND jest ważna?

Prognozy cen USND są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w USND? Według Twoich prognoz USND osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny USND na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny US Nerite Dollar (USND), przewidywana cena USND osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 USND w 2026 roku? Cena 1 US Nerite Dollar (USND) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz USND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena USND w 2027 roku? US Nerite Dollar (USND) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 USND do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa USND w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, US Nerite Dollar (USND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa USND w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, US Nerite Dollar (USND) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 USND w 2030 roku? Cena 1 US Nerite Dollar (USND) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz USND wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny USND na 2040 rok? US Nerite Dollar (USND) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 USND do 2040 roku.