Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Mitosis EOL BNB % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

2026 $ 994.3080 5.00%

2027 $ 1,044.0234 10.25%

2028 $ 1,096.2245 15.76%

2029 $ 1,151.0357 21.55%

2030 $ 1,208.5875 27.63%

2031 $ 1,269.0169 34.01%

2032 $ 1,332.4678 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 1,399.0912 47.75%

2034 $ 1,469.0457 55.13%

2035 $ 1,542.4980 62.89%

2036 $ 1,619.6229 71.03%

2037 $ 1,700.6041 79.59%

2038 $ 1,785.6343 88.56%

2039 $ 1,874.9160 97.99%

2040 $ 1,968.6618 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Mitosis EOL BNB na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 946.96 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 947.0897 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 947.8680 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 950.8516 0.41% Prognoza ceny Mitosis EOL BNB (MIBNB) na dziś Przewidywana cena dla MIBNB w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $946.96 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Mitosis EOL BNB (MIBNB) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MIBNB z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $947.0897 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Mitosis EOL BNB (MIBNB) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MIBNB, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $947.8680 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Mitosis EOL BNB (MIBNB) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MIBNB wynosi $950.8516 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Mitosis EOL BNB Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 2.15M$ 2.15M $ 2.15M Podaż w obiegu 2.27K 2.27K 2.27K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MIBNB to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto MIBNB ma podaż w obiegu wynoszącą 2.27K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 2.15M. Zobacz na żywo cenę MIBNB

Historyczna cena Mitosis EOL BNB Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Mitosis EOL BNB, cena Mitosis EOL BNB wynosi 946.96USD. Podaż w obiegu Mitosis EOL BNB (MIBNB) wynosi 2.27K MIBNB , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $2,145,499 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 1.07% $ 10.02 $ 959.3 $ 936.25

7 D -14.73% $ -139.5009 $ 1,302.6177 $ 894.2833

30 Dni -25.39% $ -240.5245 $ 1,302.6177 $ 894.2833 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Mitosis EOL BNB zanotował zmianę ceny o $10.02 , co stanowi 1.07% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Mitosis EOL BNB osiągnął maksimum na poziomie $1,302.6177 i minimum na poziomie $894.2833 . Zanotowano zmianę ceny o -14.73% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MIBNB do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Mitosis EOL BNB o -25.39% , co odpowiada około $-240.5245 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MIBNB.

Jak działa moduł przewidywania ceny Mitosis EOL BNB (MIBNB)? Moduł predykcji ceny Mitosis EOL BNB to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MIBNB. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Mitosis EOL BNB na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MIBNB, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Mitosis EOL BNB. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MIBNB. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MIBNB, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Mitosis EOL BNB.

Dlaczego prognoaza ceny MIBNB jest ważna?

Prognozy cen MIBNB są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

