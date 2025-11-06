Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

Sprawdź prognozy cen Anthropic PreStocks na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ANTHROPIC w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Anthropic PreStocks
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks
--
----
0.00%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Prognoza ceny Anthropic PreStocks na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Anthropic PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 167.92.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Anthropic PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 176.316.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ANTHROPIC na 2027 rok wyniesie $ 185.1318 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena ANTHROPIC na 2028 rok wyniesie $ 194.3883 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ANTHROPIC w 2029 roku wyniesie $ 204.1078 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ANTHROPIC w 2030 roku wyniesie $ 214.3131 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Anthropic PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 349.0936.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Anthropic PreStocks może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 568.6367.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 167.92
    0.00%
  • 2026
    $ 176.316
    5.00%
  • 2027
    $ 185.1318
    10.25%
  • 2028
    $ 194.3883
    15.76%
  • 2029
    $ 204.1078
    21.55%
  • 2030
    $ 214.3131
    27.63%
  • 2031
    $ 225.0288
    34.01%
  • 2032
    $ 236.2803
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 248.0943
    47.75%
  • 2034
    $ 260.4990
    55.13%
  • 2035
    $ 273.5239
    62.89%
  • 2036
    $ 287.2001
    71.03%
  • 2037
    $ 301.5601
    79.59%
  • 2038
    $ 316.6382
    88.56%
  • 2039
    $ 332.4701
    97.99%
  • 2040
    $ 349.0936
    107.89%
Pokaż więcej

Krótkoterminowa prognoza ceny Anthropic PreStocks na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 167.92
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 167.9430
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 168.0810
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 168.6100
    0.41%
Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na dziś

Przewidywana cena dla ANTHROPIC w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $167.92. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ANTHROPIC z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $167.9430. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ANTHROPIC, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $168.0810. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ANTHROPIC wynosi $168.6100. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Anthropic PreStocks

--
----

--

$ 836.23K
$ 836.23K$ 836.23K

4.98K
4.98K 4.98K

--
----

--

Najnowsza cena ANTHROPIC to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto ANTHROPIC ma podaż w obiegu wynoszącą 4.98K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 836.23K.

Historyczna cena Anthropic PreStocks

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Anthropic PreStocks, cena Anthropic PreStocks wynosi 167.92USD. Podaż w obiegu Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) wynosi 4.98K ANTHROPIC, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $836,230.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    1.70%
    $ 2.81
    $ 172.17
    $ 164.83
  • 7 D
    6.51%
    $ 10.9287
    $ 190.9984
    $ 147.8525
  • 30 Dni
    -5.20%
    $ -8.7448
    $ 190.9984
    $ 147.8525
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Anthropic PreStocks zanotował zmianę ceny o $2.81, co stanowi 1.70% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Anthropic PreStocks osiągnął maksimum na poziomie $190.9984 i minimum na poziomie $147.8525. Zanotowano zmianę ceny o 6.51%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał ANTHROPIC do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Anthropic PreStocks o -5.20%, co odpowiada około $-8.7448 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ANTHROPIC.

Jak działa moduł przewidywania ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)?

Moduł predykcji ceny Anthropic PreStocks to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ANTHROPIC. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Anthropic PreStocks na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ANTHROPIC, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Anthropic PreStocks. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ANTHROPIC.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ANTHROPIC, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Anthropic PreStocks.

Dlaczego prognoaza ceny ANTHROPIC jest ważna?

Prognozy cen ANTHROPIC są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w ANTHROPIC?
Według Twoich prognoz ANTHROPIC osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny ANTHROPIC na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Anthropic PreStocks (ANTHROPIC), przewidywana cena ANTHROPIC osiągnie -- w dniu undefined.
Ile będzie kosztować 1 ANTHROPIC w 2026 roku?
Cena 1 Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ANTHROPIC wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2026 roku.
Jaka jest prognozowana cena ANTHROPIC w 2027 roku?
Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ANTHROPIC do 2027 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ANTHROPIC w 2028 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku.
Jaka jest szacowana cena docelowa ANTHROPIC w 2029 roku?
Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) zanotuje wzrost o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku.
Ile będzie kosztować 1 ANTHROPIC w 2030 roku?
Cena 1 Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) wynosi dziś --. Według powyższego modułu prognoz ANTHROPIC wzrośnie o 0.00%, osiągając -- w 2030 roku.
Jaka jest prognoza ceny ANTHROPIC na 2040 rok?
Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 ANTHROPIC do 2040 roku.
Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.