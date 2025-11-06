Prognoza ceny Codatta (XNY) (USD)

Prognoza ceny Codatta na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Codatta może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00454. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Codatta może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.004766. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena XNY na 2027 rok wyniesie $ 0.005005 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena XNY na 2028 rok wyniesie $ 0.005255 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena XNY w 2029 roku wyniesie $ 0.005518 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena XNY w 2030 roku wyniesie $ 0.005794 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Codatta może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.009438. Prognoza ceny Codatta (XNY) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Codatta może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.015374.

2026 $ 0.004766 5.00%

2027 $ 0.005005 10.25%

2028 $ 0.005255 15.76%

2029 $ 0.005518 21.55%

2030 $ 0.005794 27.63%

2031 $ 0.006084 34.01%

2032 $ 0.006388 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.006707 47.75%

2034 $ 0.007043 55.13%

2035 $ 0.007395 62.89%

2036 $ 0.007764 71.03%

2037 $ 0.008153 79.59%

2038 $ 0.008560 88.56%

2039 $ 0.008988 97.99%

2040 $ 0.009438 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Codatta na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00454 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.004540 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.004544 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.004558 0.41% Prognoza ceny Codatta (XNY) na dziś Przewidywana cena dla XNY w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00454 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Codatta (XNY) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny XNY z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.004540 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Codatta (XNY) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla XNY, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.004544 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Codatta (XNY) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena XNY wynosi $0.004558 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Codatta Aktualna cena $ 0.00454$ 0.00454 $ 0.00454 Zmiana ceny (24H) -1.26% Kapitalizacja rynkowa $ 11.35M$ 11.35M $ 11.35M Podaż w obiegu 2.50B 2.50B 2.50B Wolumen (24H) $ 98.80K$ 98.80K $ 98.80K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena XNY to $ 0.00454. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -1.26%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 98.80K. Ponadto XNY ma podaż w obiegu wynoszącą 2.50B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 11.35M. Zobacz na żywo cenę XNY

Historyczna cena Codatta Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Codatta, cena Codatta wynosi 0.00454USD. Podaż w obiegu Codatta (XNY) wynosi 0.00 XNY , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $11.35M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000085 $ 0.004643 $ 0.004377

7 D -0.35% $ -0.002510 $ 0.00866 $ 0.004143

30 Dni -0.46% $ -0.004027 $ 0.00882 $ 0.001573 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Codatta zanotował zmianę ceny o $0.000085 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Codatta osiągnął maksimum na poziomie $0.00866 i minimum na poziomie $0.004143 . Zanotowano zmianę ceny o -0.35% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał XNY do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Codatta o -0.46% , co odpowiada około $-0.004027 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny XNY. Sprawdź pełną historię cen Codatta, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen XNY

Jak działa moduł przewidywania ceny Codatta (XNY)? Moduł predykcji ceny Codatta to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu XNY. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Codatta na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów XNY, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Codatta. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość XNY. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę XNY, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Codatta.

Dlaczego prognoaza ceny XNY jest ważna?

Prognozy cen XNY są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w XNY? Według Twoich prognoz XNY osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny XNY na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Codatta (XNY), przewidywana cena XNY osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 XNY w 2026 roku? Cena 1 Codatta (XNY) wynosi dziś $0.00454 . Według powyższego modułu prognoz XNY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena XNY w 2027 roku? Codatta (XNY) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 XNY do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa XNY w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Codatta (XNY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa XNY w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Codatta (XNY) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 XNY w 2030 roku? Cena 1 Codatta (XNY) wynosi dziś $0.00454 . Według powyższego modułu prognoz XNY wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny XNY na 2040 rok? Codatta (XNY) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 XNY do 2040 roku.