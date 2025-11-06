Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) (USD)

Sprawdź prognozy cen Everlyn AI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LYN w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Everlyn AI % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.1035 $0.1035 $0.1035 -3.72% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Everlyn AI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Everlyn AI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.1035. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Everlyn AI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.108675. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LYN na 2027 rok wyniesie $ 0.114108 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LYN na 2028 rok wyniesie $ 0.119814 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LYN w 2029 roku wyniesie $ 0.125804 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LYN w 2030 roku wyniesie $ 0.132095 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Everlyn AI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.215169. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Everlyn AI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.350487. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.1035 0.00%

2026 $ 0.108675 5.00%

2027 $ 0.114108 10.25%

2028 $ 0.119814 15.76%

2029 $ 0.125804 21.55%

2030 $ 0.132095 27.63%

2031 $ 0.138699 34.01%

2032 $ 0.145634 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.152916 47.75%

2034 $ 0.160562 55.13%

2035 $ 0.168590 62.89%

2036 $ 0.177020 71.03%

2037 $ 0.185871 79.59%

2038 $ 0.195164 88.56%

2039 $ 0.204922 97.99%

2040 $ 0.215169 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Everlyn AI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.1035 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.103514 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.103599 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.103925 0.41% Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na dziś Przewidywana cena dla LYN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.1035 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Everlyn AI (LYN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LYN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.103514 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Everlyn AI (LYN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LYN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.103599 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Everlyn AI (LYN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LYN wynosi $0.103925 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Everlyn AI Aktualna cena $ 0.1035$ 0.1035 $ 0.1035 Zmiana ceny (24H) -3.71% Kapitalizacja rynkowa $ 26.46M$ 26.46M $ 26.46M Podaż w obiegu 255.64M 255.64M 255.64M Wolumen (24H) $ 170.95K$ 170.95K $ 170.95K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LYN to $ 0.1035. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.72%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 170.95K. Ponadto LYN ma podaż w obiegu wynoszącą 255.64M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 26.46M. Zobacz na żywo cenę LYN

Jak kupić Everlyn AI (LYN) Próbujesz kupić LYN? Teraz możesz kupować LYN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Everlyn AI i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić LYN teraz

Historyczna cena Everlyn AI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Everlyn AI, cena Everlyn AI wynosi 0.1035USD. Podaż w obiegu Everlyn AI (LYN) wynosi 0.00 LYN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $26.46M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.001299 $ 0.1086 $ 0.1009

7 D 0.01% $ 0.001000 $ 0.1324 $ 0.0937

30 Dni -0.64% $ -0.189500 $ 0.3453 $ 0.0848 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Everlyn AI zanotował zmianę ceny o $0.001299 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Everlyn AI osiągnął maksimum na poziomie $0.1324 i minimum na poziomie $0.0937 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LYN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Everlyn AI o -0.64% , co odpowiada około $-0.189500 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LYN. Sprawdź pełną historię cen Everlyn AI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen LYN

Jak działa moduł przewidywania ceny Everlyn AI (LYN)? Moduł predykcji ceny Everlyn AI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LYN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Everlyn AI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LYN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Everlyn AI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LYN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LYN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Everlyn AI.

Dlaczego prognoaza ceny LYN jest ważna?

Prognozy cen LYN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LYN? Według Twoich prognoz LYN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LYN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Everlyn AI (LYN), przewidywana cena LYN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LYN w 2026 roku? Cena 1 Everlyn AI (LYN) wynosi dziś $0.1035 . Według powyższego modułu prognoz LYN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LYN w 2027 roku? Everlyn AI (LYN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LYN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LYN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Everlyn AI (LYN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LYN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Everlyn AI (LYN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LYN w 2030 roku? Cena 1 Everlyn AI (LYN) wynosi dziś $0.1035 . Według powyższego modułu prognoz LYN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LYN na 2040 rok? Everlyn AI (LYN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LYN do 2040 roku.