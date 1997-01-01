MEXC MasterCard
Złóżmy wniosek o kartę MEXC MasterCard i doładujmy ją równowagą kryptowaluty.
Zasady wnioskowania
Globalne Spożycie
Korzystaj z tego przy zakupach online na całym świecie
Doładuj w dowolnym momencie, używając salda kryptowalut
Utwórz kartę w 3 prostych krokach
Złóż wniosek online
Aby złożyć wniosek o kartę MasterCard online przez stronę internetową MEXC, należy przejść zaawansowaną weryfikację KYC oraz dostarczyć paszport i zdjęcie osobiste.
Aktywuj online
Po zatwierdzeniu wniosku można aktywować kartę MEXC MasterCard online i doładować ją za pośrednictwem konta MEXC.
Karta gotowa
Twoja karta MasterCard MEXC została aktywowana. Do zakupów możesz wykorzystać swoją kartę MEXC MasterCard.
Zalety
Prostszy
Złóż wniosek online, bez konieczności umawiania się na wizytę.
Wirtualną kartę można użyć natychmiast.
Bezpieczniejsze
3D Secure (3DS) zapewnia bezpieczeństwo Twoich transakcji.
Otrzymuj powiadomienia na smartfonie w czasie rzeczywistym o każdej transakcji i zawsze miej kontrolę nad przepływem swoich środków.
Większa wygoda
Ta karta umożliwia zakupy online na całym świecie poprzez sieć MasterCard.