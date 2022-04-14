ynETH MAX (YNETHX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in ynETH MAX (YNETHX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

ynETH MAX (YNETHX) Informatie ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO's. Officiële website: https://yieldnest.finance Whitepaper: https://docs.yieldnest.finance/

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor ynETH MAX (YNETHX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 31.20M Totale voorraad: $ 7.07K Circulerende voorraad: $ 7.07K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 31.20M Hoogste ooit: $ 5,182.23 Laagste ooit: $ 1,029.64 Huidige prijs: $ 4,408.12

ynETH MAX (YNETHX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van ynETH MAX (YNETHX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YNETHX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YNETHX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

