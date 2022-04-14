Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Yield Optimizer BTC (YOBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Informatie Set it and forget it. YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield for BTC in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield. YO is fully self custodial and you keep control of your assets at all time. Officiële website: https://yo.xyz Whitepaper: https://yo.xyz/whitepaper

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Yield Optimizer BTC (YOBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 614.15K $ 614.15K $ 614.15K Totale voorraad: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Circulerende voorraad: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 614.15K $ 614.15K $ 614.15K Hoogste ooit: $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 $ 914,351,589,839,370 Laagste ooit: $ 86,670 $ 86,670 $ 86,670 Huidige prijs: $ 112,364 $ 112,364 $ 112,364 Meer informatie over Yield Optimizer BTC (YOBTC) prijs

Yield Optimizer BTC (YOBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Yield Optimizer BTC (YOBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal YOBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel YOBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van YOBTC begrijpt, kun je de live prijs van YOBTC token verkennen!

