Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone. Officiële website: https://whsprs.ai/ Whitepaper: https://whsprs.ai/docs

WHISP (WHISP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor WHISP (WHISP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 124.20K Totale voorraad: $ 999.69M Circulerende voorraad: $ 999.69M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 124.20K Hoogste ooit: $ 0.03690163 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0.00012434

WHISP (WHISP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van WHISP (WHISP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal WHISP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel WHISP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van WHISP begrijpt, kun je de live prijs van WHISP token verkennen!

Prijsvoorspelling van WHISP Wil je weten waar je WHISP naartoe gaat? Onze WHISP prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

