Universal ETH (UNIETH) Informatie Bedrock's native tokenized version of staked Ether is known as uniETH. uniETH represents the staked ETH in Bedrock plus all future staking rewards. uniETH is non-rebasing, i.e. does not grow in quantity over time but grows in value instead. In other words, 1 uniETH will be worth more than 1 ETH as time goes on, and its value will continue to increase as more time passes. Launched by RockX, Bedrock is a non-custodial solution that satisfies the requirements of institutions seeking a basis for large-scale liquid staking. By bringing new levels of transparency and security to liquid staking, Bedrock allows institutions to unlock liquidity safely by adhering to regulations while leveraging a true crypto-native solution. Officiële website: https://unieth.rockx.com

Universal ETH (UNIETH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Universal ETH (UNIETH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 51.60M $ 51.60M $ 51.60M Totale voorraad: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K Circulerende voorraad: $ 11.16K $ 11.16K $ 11.16K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 51.60M $ 51.60M $ 51.60M Hoogste ooit: $ 5,430.83 $ 5,430.83 $ 5,430.83 Laagste ooit: $ 1,525.18 $ 1,525.18 $ 1,525.18 Huidige prijs: $ 4,621.98 $ 4,621.98 $ 4,621.98 Meer informatie over Universal ETH (UNIETH) prijs

Universal ETH (UNIETH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Universal ETH (UNIETH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal UNIETH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel UNIETH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van UNIETH begrijpt, kun je de live prijs van UNIETH token verkennen!

Prijsvoorspelling van UNIETH Wil je weten waar je UNIETH naartoe gaat? Onze UNIETH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van UNIETH token!

