Trader (TDE) Informatie The Trader token was developed to enable semi-automatic self-valuation. The token appreciation process occurs as follows: Transaction fees are charged on all token movements. These fees are mostly used to purchase assets, aiming at short, medium and long-term profits, which will be reinvested in the project. A portion of the profit obtained from the project's investments will be used to purchase the Trader token itself, which will be sent to a burn/destroy wallet, making the token more scarce. To optimize the profits that the project can offer to investors, a long-term investment approach is recommended, ideally for a full crypto asset market cycle, which lasts approximately four years. Officiële website: https://tokentrader.site/ Whitepaper: https://tokentrader.site/whitepaper Koop nu TDE!

Trader (TDE) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Trader (TDE), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Totale voorraad: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K Circulerende voorraad: $ 944.90K $ 944.90K $ 944.90K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Hoogste ooit: $ 5.15 $ 5.15 $ 5.15 Laagste ooit: $ 0.545218 $ 0.545218 $ 0.545218 Huidige prijs: $ 1.67 $ 1.67 $ 1.67 Meer informatie over Trader (TDE) prijs

Trader (TDE) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Trader (TDE) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TDE tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TDE tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TDE begrijpt, kun je de live prijs van TDE token verkennen!

Prijsvoorspelling van TDE Wil je weten waar je TDE naartoe gaat? Onze TDE prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TDE token!

