Torus (TORUS) Informatie Torus is an open-ended experiment to encode biology's principles of autonomy, adaptive inference and self-organization into a stake-anchored agentic protocol, perpetually producing novelty. This creates a self-assembling & evolving peer to peer organism, forming its organs, like memory and immune system, over time. The organism is capable of integrating any piece of technology into its distributed body and orchestrate resources through incentives. The system operates as an emergent multi-graph of recursively delegated permissions and incentives among agents over onchain protocol and offchain agent control spaces, anchored to the root agent stake. This structure forms a multi-scale competency architecture with arbitrarily granular and complex specialization, aligning itself towards the stake root. Every part of the Torus has local autonomy and except the root agent (fully onchain) is unconstrained in its substrate, design and function. Officiële website: https://torus.network/ Whitepaper: https://docs.torus.network/

Torus (TORUS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Torus (TORUS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 10.04M $ 10.04M $ 10.04M Totale voorraad: $ 144.00M $ 144.00M $ 144.00M Circulerende voorraad: $ 68.62M $ 68.62M $ 68.62M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.06M $ 21.06M $ 21.06M Hoogste ooit: $ 1.056 $ 1.056 $ 1.056 Laagste ooit: $ 0.100263 $ 0.100263 $ 0.100263 Huidige prijs: $ 0.146261 $ 0.146261 $ 0.146261 Meer informatie over Torus (TORUS) prijs

Torus (TORUS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Torus (TORUS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TORUS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TORUS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TORUS begrijpt, kun je de live prijs van TORUS token verkennen!

