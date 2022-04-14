Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Solv Protocol BTC (SOLVBTC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Informatie SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. SolvBTC addresses the significant gap in the Bitcoin ecosystem by providing a native yield solution. It fosters an inclusive and efficient BTCFi ecosystem, offering Bitcoin holders unprecedented opportunities for growth and participation. Officiële website: https://app.solv.finance/solvbtc Whitepaper: https://docs.solv.finance/solv-documentation Koop nu SOLVBTC!

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Solv Protocol BTC (SOLVBTC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.18B Totale voorraad: $ 10.47K Circulerende voorraad: $ 10.47K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.18B Hoogste ooit: $ 123,975 Laagste ooit: $ 49,058 Huidige prijs: $ 112,945 Meer informatie over Solv Protocol BTC (SOLVBTC) prijs

Solv Protocol BTC (SOLVBTC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Solv Protocol BTC (SOLVBTC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SOLVBTC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SOLVBTC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SOLVBTC begrijpt, kun je de live prijs van SOLVBTC token verkennen!

