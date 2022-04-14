RigoBlock (GRG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in RigoBlock (GRG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

RigoBlock (GRG) Informatie "RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token ('GRG') incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. " Officiële website: https://rigoblock.com Whitepaper: https://rigoblock.com/assets/downloads/white-paper.pdf

RigoBlock (GRG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor RigoBlock (GRG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Totale voorraad: $ 7.60M $ 7.60M $ 7.60M Circulerende voorraad: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Hoogste ooit: $ 115.8 $ 115.8 $ 115.8 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.172298 $ 0.172298 $ 0.172298 Meer informatie over RigoBlock (GRG) prijs

RigoBlock (GRG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van RigoBlock (GRG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal GRG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel GRG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van GRG begrijpt, kun je de live prijs van GRG token verkennen!

